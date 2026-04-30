Глава Дагестана уходит в отставку

Сергей Меликов возглавляет республику с 2021 года

30 апреля 2026, 23:11

Глава Дагестана Сергей Меликов покинет свой пост и перейдет на другую должность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями народного собрания республики. Меликов возглавляет регион с 2021 года.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост главы председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Глава государства поддержал его кандидатуру: «Федор Вячеславович очень гармонично вписался в общество и, конечно, в профессиональную работу как вид власти. Он всегда с нами на консультации».

Российский президент выразил надежду, что в республике сложится команда, которая будет опираться на местные кадры. Путин также призвал активнее привлекать на работу в органах власти ветеранов СВО.