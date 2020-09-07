Алексей Навальный вышел из комы

Врачи немецкой клиники Charite рассказали о том, что Алексея Навального вывели из искусственной комы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации медиков из Германии, российский оппозиционер уже реагирует на обращения к нему. Его состояние улучшается.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.

2 сентября стало известно, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.