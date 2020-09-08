Умер барнаульский актер Сергей Колтаков

На 65-м году жизни умер советский и российский актер Сергей Колтаков, сообщил артист Семен Слепаков в своем Instagram.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный", – написал Слепаков.

Позднее режиссер Григорий Константинопольский рассказал ТАСС, что Колтаков еще в августе снимался у него в двух фильмах, хотя уже тогда он был тяжело болен.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончил актерский факультет ГИТИС. Зрителям он известен по фильмам "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", "Армавир", "Союз спасения", "Мама, не горюй" и другим.