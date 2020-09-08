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Умер барнаульский актер Сергей Колтаков

, ИА "Амител"
Артист тяжело болел, но до последнего снимался в фильмах
Фото: ru-stars.tv

Фото: ru-stars.tv

На 65-м году жизни умер советский и российский актер Сергей Колтаков, сообщил артист Семен Слепаков в своем Instagram.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный", – написал Слепаков.

Позднее режиссер Григорий Константинопольский рассказал ТАСС, что Колтаков еще в августе снимался у него в двух фильмах, хотя уже тогда он был тяжело болен.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончил актерский факультет ГИТИС. Зрителям он известен по фильмам "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", "Армавир", "Союз спасения", "Мама, не горюй" и другим.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.09.2020 10:51
9

Я и не знал ,что он из Барнаула,хотя всегда знал и любил этого актера.Уже с Зеркала для героя понятно было ,что гениальный.

8.09.2020 10:51
- гость -

а как же фильм Валентина?, где он снимался с Инной Чуриковой и Родионом Нахапетовым

8.09.2020 10:53
- гость -

знавал его брата , Мишку Колтакова, тот еще актер, это у них семейное))

Царствие небесное..

8.09.2020 11:25
- гость -

Очень понравилось, как сыграл в сериале "Уходящая натура". Жаль.....

8.09.2020 12:14
гость

Великий Актер, и редкий....

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