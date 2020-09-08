Умер барнаульский актер Сергей Колтаков

На 65-м году жизни умер советский и российский актер Сергей Колтаков, сообщил артист Семен Слепаков в своем Instagram.
"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный", – написал Слепаков.
Позднее режиссер Григорий Константинопольский рассказал ТАСС, что Колтаков еще в августе снимался у него в двух фильмах, хотя уже тогда он был тяжело болен.
Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончил актерский факультет ГИТИС. Зрителям он известен по фильмам "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", "Армавир", "Союз спасения", "Мама, не горюй" и другим.
Комментарии
Я и не знал ,что он из Барнаула,хотя всегда знал и любил этого актера.Уже с Зеркала для героя понятно было ,что гениальный.
а как же фильм Валентина?, где он снимался с Инной Чуриковой и Родионом Нахапетовым
знавал его брата , Мишку Колтакова, тот еще актер, это у них семейное))
Царствие небесное..
Очень понравилось, как сыграл в сериале "Уходящая натура". Жаль.....
Великий Актер, и редкий....