Такой день. Бесплатные сосиски в барнаульских школах и выплаты безработным

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 11 сентября. Без коронавируса.

В Алтайском крае 19 тысяч безработных получат выплаты на детей в сентябре. На ребенка полагается 3 тысячи рублей.

Жительница поселка Зеленая Дубрава Рубцовского района съела двух собак, выяснили в краевой прокуратуре. На женщину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Бесплатные завтраки в школах Барнаула вскоре изменятся. Учащимся будут давать не только кашу, но и сосиски.

В Барнауле осудят автомобилиста, который в начале июня на высокой скорости сбил женщину в центре города. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Алтайские аграрии накопали 18,5 тысячи тонн картофеля. Как отметили в региональном Минсельхозе, уборка урожая в этом году идет интенсивнее, чем в прошлом.

ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей. Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" началось в краевой столице 11 сентября и продлится до конца следующего дня.

На Речном вокзале Барнаула местные жители заметили ползущую змею и сняли ее на видео. Автор записи назвал ее "маленькой гадючкой", однако с таким определением согласились далеко не все.

Власти Барнаула восстановят загубленный при благоустройстве кустарник у БЮИ. Ранее на высадку этих растений потратили почти 300 тысяч рублей, но подрядчику за повторные работы платить не будут.