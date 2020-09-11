Такой день. Бесплатные сосиски в барнаульских школах и выплаты безработным

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 11 сентября. Без коронавируса.
В Алтайском крае 19 тысяч безработных получат выплаты на детей в сентябре. На ребенка полагается 3 тысячи рублей.
Жительница поселка Зеленая Дубрава Рубцовского района съела двух собак, выяснили в краевой прокуратуре. На женщину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Бесплатные завтраки в школах Барнаула вскоре изменятся. Учащимся будут давать не только кашу, но и сосиски.
В Барнауле осудят автомобилиста, который в начале июня на высокой скорости сбил женщину в центре города. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Алтайские аграрии накопали 18,5 тысячи тонн картофеля. Как отметили в региональном Минсельхозе, уборка урожая в этом году идет интенсивнее, чем в прошлом.
ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей. Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" началось в краевой столице 11 сентября и продлится до конца следующего дня.
На Речном вокзале Барнаула местные жители заметили ползущую змею и сняли ее на видео. Автор записи назвал ее "маленькой гадючкой", однако с таким определением согласились далеко не все.
Власти Барнаула восстановят загубленный при благоустройстве кустарник у БЮИ. Ранее на высадку этих растений потратили почти 300 тысяч рублей, но подрядчику за повторные работы платить не будут.
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