Сколько заболевших в Алтайском крае 11 сентября?

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 52 из них зафиксированы в Барнауле, 3 – в Новоалтайске, 2 – в Бийске. Остальные шесть заболевших – жители шести городов и районов региона.

Теперь в регионе 12 405 инфицированных, из них – 988 детей. Тяжелобольных в регионе 113, к аппаратам ИВЛ подключены 53 человека.