В Алтайском крае выявили 63 новых случая коронавируса. В соседней Республике Алтай – резкий прирост инфицированных. А еще врач назвал заболевания, при которых вакцина от COVID-19 абсолютно противопоказана. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 52 из них зафиксированы в Барнауле, 3 – в Новоалтайске, 2 – в Бийске. Остальные шесть заболевших – жители шести городов и районов региона.
Теперь в регионе 12 405 инфицированных, из них – 988 детей. Тяжелобольных в регионе 113, к аппаратам ИВЛ подключены 53 человека.
Еще четыре смерти
За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще четыре пациента, которым ранее поставили диагноз COVID-19. В региональном оперштабе сообщили, что двое из них скончались непосредственно от коронавируса, еще двое – от иных причин.
В Республике Алтай произошел скачок заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения: в четверг, 10 сентября, в республике выявили 31 заболевшего.
Больше всего случаев заражения в Кош-Агачском районе: здесь заболели 25 человек. Еще 12 инфицированных – в Майминском районе, 10 – в Горно-Алтайске, 3 – в Онгудайском районе, еще 3 – в Улаганском районе, еще 2 – в Турочакском районе.
Врач-иммунолог назвал заболевания, при наличии которых прививка от COVID-19 абсолютно противопоказана.
Среди них, в частности, болезни, при которых нужно принимать иммунодепрессивные препараты. К таким относятся онкологические заболевания.
"Самый простой пример – рак, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", – цитирует врача-иммунолога Владислава Жемчугова "Вечерняя Москва".
Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови. Жемчугов отметил, что в подобных случаях решать вопрос о вакцинации должен лечащий врач пациента.
Чтобы защитить свои машины в период пандемии, барнаульцы стали чаще покупать противоугонные системы. Спрос на них в Барнауле вырос вдвое.
"Рост интереса покупателей к противоугонным системам отчасти объясняется повышением ценности личного автомобиля для жителей страны на фоне пандемии. Согласно результатам опроса, проведенного ранее "Авито Авто", в этом году 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, еще 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали", – рассказал руководитель категории "запчасти" на "Авито" Александр Куроптев.
В целом в России спрос на противоугонные системы вырос на 52%.
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