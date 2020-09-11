В прокуратуре выяснили, сколько собак съела алтайская пенсионерка

В прокуратуре Рубцовского района рассказали о результатах проверки по факту жестокого обращения с животными в поселке Зеленая Дубрава, повлекшего их гибель.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, правоохранители выяснили, что в результате преступных действий пожилой местной жительницы погибли две собаки.

"В ходе проверки установлено, что жительница п. Зеленая Дубрава Рубцовского района, находясь во дворе своего дома, с применением садистских методов умышленно из корыстных побуждений совершила жесткое обращение с животными, повлекшее гибель двух собак для последующего их употребления в пищу", — пояснили в ведомстве.

Против пенсионерки возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными совершенное из корыстных побуждений с применением садистских методов в отношении нескольких животных". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над животными, забивая их молотком.

В дальнейшем в ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли информацию об оправдании участковым действий сельчанки, которая съела собаку якобы из-за голода.