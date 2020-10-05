Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

В Хабарском районе погибли три человека при пожаре в частном доме, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Смертельный инцидент случился утром 3 октября. После устранения возгорания на месте были обнаружены тела 59-летнего хозяина дома, его 29-летнего родственника и 48-летней местной жительницы.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и криминалистическая экспертизы", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас по делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.