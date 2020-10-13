Песков прокомментировал нехватку врачей в регионах на фоне пандемии

При нехватке врачей регионы могут обратиться в оперштаб для взаимопомощи. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, как власти планируют решать нехватку кадров.
В качестве примера Песков привел Москву, которая отправила своих медиков в другие города страны.
"Нет сомнения, что если регионы будут обращаться в штаб, то будет приниматься решение о такой взаимопомощи. Эта практика тоже была апробирована и отлажена", – цитирует пресс-секретаря РБК.
Как ранее сообщил amic.ru, Министерство здравоохранения Алтайского края начало привлекать для лечения пациентов с COVID-19 врачей из других регионов.
На данный момент в крае уже работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.
Комментарии
Почему не из Северо-Кавказского региона, где заболевших меньше, коек свободных больше - остался открытым.
Лучше гастеров завезти, им платить можно меньше или вообще на деньги кинуть...
Бюджет ведь не резиновый, на всех не хватит.
А пока народ на заорал об этом ,почему министер здрава пОпов не делал этого?
Может губернатор уже обратит свой взор на этого чинушу
14.10.2020 10:32
- гость -
Он еще в Красноярске обратил, как он ловко от уголовки отбился, поэтому и позвал, имхо.