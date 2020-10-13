Песков прокомментировал нехватку врачей в регионах на фоне пандемии

При нехватке врачей регионы могут обратиться в оперштаб для взаимопомощи. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, как власти планируют решать нехватку кадров.

В качестве примера Песков привел Москву, которая отправила своих медиков в другие города страны.

"Нет сомнения, что если регионы будут обращаться в штаб, то будет приниматься решение о такой взаимопомощи. Эта практика тоже была апробирована и отлажена", – цитирует пресс-секретаря РБК.

Как ранее сообщил amic.ru, Министерство здравоохранения Алтайского края начало привлекать для лечения пациентов с COVID-19 врачей из других регионов.

На данный момент в крае уже работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.