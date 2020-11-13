Путин заявил, что в Нагорном Карабахе удалось остановить боевые действия

Президент России Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе полностью остановлены. По его словам, трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией "позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию".

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание – нагорнокарабахский конфликт. Надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", – цитирует ТАСС главу государства.

Кроме того, Путин считает, что гражданскому населению Нагорного Карабаха понадобится дополнительная помощь. Он предложил главе МЧС Евгению Зиничеву рассмотреть возможности для немедленной поддержки.

Напомним, что 10 ноября с миротворческой миссией в Нагорный Карабах отправились российские военные. Основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. По информации Минобороны, в регион направили 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 370 единиц другой техники.