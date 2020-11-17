Обама рассказал, чего не хватает России для получения статуса супердержавы

Для получения статуса супердержавы у России недостаточно военных баз, написал бывший президент США Барак Обама в своей книге "Земля обетованная".

"Россия больше не является сверхдержавой... России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (американскому, – прим. ред.), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире", – цитирует ТАСС экс-президента.

Обама добавил, что российская экономика практически полностью зависела от экспорта природных ресурсов. Кроме того, он обратил внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в стране.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в мире больше нет супердержав. Представитель Кремля выразил уверенность, что на эту роль не может претендовать ни Россия, ни США.