Волейболисты барнаульского "Университета" выиграли у "Локомотива-2"

Барнаульский "Университет" выиграл в Тюмени. Там прошел пятый тур высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд.

5 декабря барнаульские "студенты" оказались сильнее новосибирского "Локомотива-2", победив со счетом 3:1 (25:13, 28:26, 21:25, 25:17).

Днем ранее "Университет" в упорной борьбе вырвал победу у хозяев турнира – волейболистов "Тюмени" с результатом 3:2 (21:25, 26:24, 25:23, 23:25, 15:9).

Две важные победы позволили алтайским волейболистам поправить свое турнирное положение. Теперь барнаульцы занимают пятое место в турнирной таблице. После семи матчей у команды Ивана Воронкова три победы и четыре поражения.

Следующие поединки "студенты" проведут в Барнауле. 17 и 18 декабря "Университет" сразится с пермской "Камой", а 21 и 22 декабря алтайские спортсмены определят сильнейшего в матчах против магнитогорской "Магнитки".