США ввели санкции против россиян, которые связаны с Кадыровым

США внесли в санкционный список пять физических и шесть юридических лиц, которые связаны с Рамзаном Кадыровым. Их считают причастными к нарушениям прав человека.

"Кадыров внесен в санкционный список <...> как иностранное лицо, являющееся лидером организации "Кадыровцы", она или ее члены причастны к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы, известные как "Кадыровцы", замешаны в убийстве Бориса Немцова", – утверждает Минфин США.

Также американские власти уверены в том, что "Кадыровцы" причастны к похищениям, пыткам и убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, пишут "Известия".