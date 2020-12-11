США ввели санкции против россиян, которые связаны с Кадыровым

США внесли в санкционный список пять физических и шесть юридических лиц, которые связаны с Рамзаном Кадыровым. Их считают причастными к нарушениям прав человека.
"Кадыров внесен в санкционный список <...> как иностранное лицо, являющееся лидером организации "Кадыровцы", она или ее члены причастны к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы, известные как "Кадыровцы", замешаны в убийстве Бориса Немцова", – утверждает Минфин США.
Также американские власти уверены в том, что "Кадыровцы" причастны к похищениям, пыткам и убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, пишут "Известия".
Комментарии
Это ещё ничего. Главное чтобы они там в США не узнали в какой стране и как похоронили террориста-головореза из Франции.
А разве Нелегетимный не связан с Рамзаном Кадыровым?
Может они там в США думают, что Чечня и Россия это две разные страны?