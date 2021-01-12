Жители Алтайского края стали чаще обращаться за "деньгами до зарплаты"

Жители Алтайского края в январе-ноябре 2020 года взяли 309 300 микрозаймов. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2019-го. По количеству микрозаймов регион занимает 18-е место в стране.

Лидирует Москва (почти 776 тыс. микрозаймов). Далее следуют Подмосковье (690 тыс.) и Краснодарский край (610 тыс.)

По данным "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ), наибольшую динамику по объему выданных микрозаймов показали Кемеровская область (+14,4%), Приморский край (+14,0%), Иркутская область (+8,2%).

Как уже сообщал amic.ru, по итогам 2020-го Алтайский край вошел в тройку лидеров по росту продаж авто. Жители региона купили машин с пробегом почти на треть больше, чем годом ранее.