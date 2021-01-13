Власти Барнаула объяснили, почему город не получил деньги на новые автобусы

Обновление общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле не состоялось из-за нехватки баллов на конкурсе. По итогам рассмотрения заявки город занял 46-ю позицию из 104 агломераций и не попал в программу.
Как объяснили в пресс-центре мэрии, в случае попадания заявки в число агломераций – лидеров конкурсного отбора, предприятия пассажирского транспорта получают право на приобретение новых машин по лизинговой программе на льготных условиях, а не деньги на их покупку.
При направлении второй заявки от Барнаула на участие в конкурсе в 2021 году были учтены все замечание, что позволило подняться на более высокую позицию. По результатам отбора, обновление общественного транспорта в 2021 продолжится в семи агломерациях, набравших наибольшее количество баллов по итогам рассмотрения первой заявки и не использовавших весь свой лимит средств в прошлом году.
Поскольку города, израсходовавшие свой лимит в прошлые годы, не смогут продолжать участие в программе, администрация города продолжит работать в данном направлении вплоть до окончания срока реализации проекта БКАД.
Напомним, что ранее Минтранс России определил 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор для обновления подвижного состава пассажирского транспорта в 2021 году. Второй год подряд в списке, несмотря на все попытки мэрии попасть в число городов-счастливчиков, не оказалось Барнаула.
Комментарии
Объяснили???
Не поверю в эту ЧУШЬ,до тех пор пока не скините СКРИН ,ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ!!!!!!!!!!Это заведомо фейковая информация,Заявку никто не подавал!!!!!!!!!!!!!!!!!
не вводите в заблуждение,это также ,как с городом трудовой славы!!!!!!!!!! Заявку так и не подали!!!!!
это уже намеренное вредительство! добиватся,чтоб город не получил ,транспорт!!!!!!!!! Свиньи поганые,как цены на проезд повышать ..все у "них готово",а как доброе дело, для города.,.......не нам нечего ,не надо упыри!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!