Трамп проигнорировал вынесенный ему импичмент

Американский лидер Дональд Трамп обратился к согражданам, после того как нижняя палата вынесла ему импичмент, но ни словом не обмолвился об этом решении, сообщает РИА Новости.
Президент США призвал американцев к единству и осудил любые проявления насилия. По его словам, все виновные в беспорядках в Капитолии понесут заслуженное наказание.
Он подчеркнул, что нужно не пытаться "заставить друг друга замолчать, а слушать друг друга".
"Это напряженные и сложные времена, – заявил Трамп. – Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны".
Стоит отметить, что для досрочного прекращения полномочий президента необходимо, чтобы решение об импичменте поддержала и верхняя палата. Возглавляющий ее республиканец Митч Макконнелл подчеркнул, что этого не произойдет до инаугурации нового главы государства.
Ранее amic.ru писал, что компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.
Бан Трампа произошел на фоне беспорядков в здании Капитолия, устроенных сторонниками президента США. В результате потасовок погибли три человека, десятки ранены.
Комментарии
Давно пора ввести миротворческие силы, и восстановить наконец демократию. Ну или, что там у нас получается...
Дикари - как можно выносить импичмент президенту! Надо им с РФ пример брать - там думцы точно знают, что президент это наше все и без него страны не будет!!!
Как можно вынести импичмент президенту, которого уже переизбрали, якобы демократически?
нельзя, а значит выборы были липовыми, в ход пустили не только биодогическое оружие , но и откровенные манипуляции рынками и обман в подсчете голосов на выборах.
Поэтому боятся Трампа и делают импичмент, чтобы у него не было возможности выбраться через 4 года.
Позорная страна с позорным отсутствием всяких свобод и диктатурой транскорпораций.
14.01.2021 10:43
- гость -
через 4 года он уже в маразм впадет, ему уже 74
14.01.2021 10:43
- гость -
Клевещешь на Россию и ее руководство - в позорные страны мы деньги не вкладываем!
"Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги в 2020 году с $5,39 млрд до $5,87 млрд. На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,87 млрд, на долю краткосрочных - около $3 млрд".
14.01.2021 10:50
- гость -
Бадену сегодня 78, вот где караул
14.01.2021 10:51
- гость -
легко вкладывать деньги печатая их на бумаге
Какая разница сколько лет. Правят состоятельные в любой стране. И деньги вкладывают туда где надёжнее.
14.01.2021 10:53
- гость -
Тупите, РФ поддерживает экономику США за счет сверхдоходов от нефти, в долларах вложения, а не в рублях!