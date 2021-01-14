Трамп проигнорировал вынесенный ему импичмент

Американский лидер Дональд Трамп обратился к согражданам, после того как нижняя палата вынесла ему импичмент, но ни словом не обмолвился об этом решении, сообщает РИА Новости.

Президент США призвал американцев к единству и осудил любые проявления насилия. По его словам, все виновные в беспорядках в Капитолии понесут заслуженное наказание.

Он подчеркнул, что нужно не пытаться "заставить друг друга замолчать, а слушать друг друга".

"Это напряженные и сложные времена, – заявил Трамп. – Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны".

Стоит отметить, что для досрочного прекращения полномочий президента необходимо, чтобы решение об импичменте поддержала и верхняя палата. Возглавляющий ее республиканец Митч Макконнелл подчеркнул, что этого не произойдет до инаугурации нового главы государства.

Ранее amic.ru писал, что компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.

Бан Трампа произошел на фоне беспорядков в здании Капитолия, устроенных сторонниками президента США. В результате потасовок погибли три человека, десятки ранены.