Такой день. Доступная вакцина от ковида и снос снежного городка в Барнауле

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 196 случаев COVID-19. Выздоровели еще 152 пациента, а скончались 11 человек.

На главной новогодней площадке Барнаула начались демонтажные работы. Ледовые фигуры, радовавшие барнаульцев и гостей города в новогодние праздники, снесли трактором.

Алтайский край включили в топ-10 регионов России с наиболее доступной массовой вакцинацией от коронавируса. При этом в 50 субъектах вакцинация недоступна вообще.

Виктор Томенко вошел в тройку рейтинга наименее критикуемых губернаторов в Сибири по итогам декабря 2020 года. Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 2,85%.

Торговые павильоны на площади Победы в Барнауле планируют сносить постепенно. Первые три объекта демонтируют до конца января, а полностью освободить территорию от ларьков планируют в феврале.

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма. При этом возглавили рейтинг Крым и Карелия.