Стало известно, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны

Ученые Парижского университета выяснили, что пациенты с COVID-19 наиболее заразны за день до появления симптомов. Именно в этот период вирусная нагрузка достигает своего пика. При этом исследователи отмечают, что время между заражением и появлением первых симптомов короче для людей с более высокой вирусной нагрузкой, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты изучили данные 655 пациентов французской больницы, поступивших на лечение в марте прошлого года. С помощью компьютерной модели исследователи ретроспективно проследили показатели вирусной нагрузки на разных стадиях, длительность выделения инфекции и показатель смертности.

Добавим, что вирусная нагрузка показывает количество вирусных частиц в крови зараженного на 1 мл крови. По данным ученых, чем больше доза вируса, с которой сталкивается человек, тем выше шанс инфицирования.