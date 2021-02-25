12-летняя сибирячка уронила в ванну смартфон и погибла

Школьница погибла в Братске 22 февраля после того как пошла принимать ванну со смартфоном и подключила его к зарядному устройству. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

"На месте происшествия в руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, подключенного в сеть", – уточнили следователи.

Судмедэксперты заключили, что причиной смерти 12-летней горожанки стала электротравма.

По факту гибели девочки правоохранители проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее следственные органы Красноярского края и Хакасии нашли девять младенцев, рожденных для продажи. Возбуждено уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых, в том числе мать одного из новорожденных, получившая за него 13 тысяч долларов.