Барнаульцы рассказали о массовой гибели рыбы в озере

Барнаульцы рассказали о массовом вымирании рыбы на озере в с. Лебяжье в пригороде Барнаула. Видеозапись с места происшествия опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram.
"На озере в с. Лебяжье массово всплыла мёртвая рыба. Причина гибели не известна, – говорится в посте. – Пока официальной информации нет. Рыбоохрана разбирается".
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Алтайском крае. Так, в прошлом году в апреле массовую гибель рыбы зафиксировали на озере Ракиты под Рубцовском.
В Минприроды одной из возможных причин назвали нарушение водного баланса. Когда в советские годы строили канал в Рубцовске, то перекрыли поступление талых вод. Для восстановления водного баланса реализовали проточность воды через озеро параллельно каналу.
Затем затопило погреба в Рубцовске, кто-то решил, что это из-за озера. И поступление воды из канала в озеро перекрыли. Вода в водоёме упала на 1,5 метра, и он стал болотом.
Комментарии
Ее в реке то нету какое там озеро. Рыбаки со всей России жалуются на отсутствие рыбы даже в крупных реках
Каждый год так.
Странно что причину объяснить не могут. Специалисты.
Трудно проверить химсостав воды из озера? Будем гадать.