Наследники поделили имущество миллиардера Дмитрия Босова, родившегося в Барнауле

Наследники родившегося в Барнауле миллиардера Дмитрия Босова поделили его имущество и активы. Родители бизнесмена, пятеро детей и его вдова катерина Получили по 10,82% в принадлежавшем Босову холдинге "Аллтек".
Как отмечает РБК, владельцами миноритарных долей "Аллтека" останутся топ-менеджеры компании. Причем само распределение имущества миллиардера вызвало конфликт между претендентами – изначально половина доли миллиардера в "Аллтеке" была оформлена на его вдову, однако затем это решение оспорили мать и четверо сыновей бизнесмена. В результате Одинцовский городской суд обязал нотариуса распределить доли между восьмерыми наследниками.
Напомним, что тело 52-летнего миллиардера, главы совета директоров и крупнейшего акционера группы "Аллтек" Дмитрия Босова нашли в своем доме 6 мая. На момент гибели состояние Босова оценивалось в 1,1 млрд долларов. Он занимал 86-е место среди богатейших людей России.
В ноябре следователи возбудили уголовное дело из-за смерти российского миллиардера Дмитрия Босова. Расследование идет по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").
Босов родился в Барнауле в 1968 году. Окончил МГТУ имени Баумана, имел степень кандидата экономических наук. В 1990-х входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода.
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