Среда, 19 Май, 08:44

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,7
€ 89,91
15°


4957756 +8183
Обь
505см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеСтрельба в школе в КазаниДень Победы-2021
Новости

Народные приметы 19 мая. Почему нельзя есть мясо и выходить замуж на Иова Горошника

, ИА "Амител"
Говорят, утренняя роса в этот день обладает целительной силой

19 мая по народному календарю отмечают праздник Иова Горошника. Как следует из названия, на Руси в этот день было принято сеять горох. Но делали это почему-то ближе к ночи. Утром же гуляли по росе: верили, что это излечивает от всех болезней. А Православная церковь в этот день чтит память праведного Иова. Причём глубоко верующие 19 мая даже постятся. Рассказываем, почему под солнцем горох не сеяли и от чего из еды отказывались на Иова Горошника.

1
Кто такой Иов?

Прозвище Горошник Иов приобрёл уже в народе. В Церкви же он известен как Иов Многострадальный, который жил примерно с XX по XV век до н. э. в Северной Аравии. Мужчина всю жизнь был верен Богу и никогда не сомневался в своей вере. Господь в знак благодарности посылал ему земные блага. У Иова был большой дом, много скотины и большая дружная семья. Долгое время его дети ни в чем не знали нужды.

Но однажды Бог решил проверить, так ли верен ему христианин. В одночасье Иов потерял все свои богатства и жену с детьми. Мужчина был уверен, что это Божье испытание, которое нужно пройти с честью. Но лишения на этом не закончились: вскоре кожа Иова покрылась страшными язвами. Ему пришлось уехать подальше от людей и жить в уединённом месте.

На миг Иов усомнился в том, что ему и дальше следует идти за Господом. В этот момент Бог явился к мужчине и упрекнул его в этом. Верующий тут же во всем раскаялся и признал, что в какой-то момент его вера дала слабину. А Господь за все страдания подарил Иову новую жизнь. Мужчина обрёл новую семью и богатство. Прожил он, согласно Библии, больше 250 лет.

История мужчины описана в "Книге Иова". А его судьбу православные считают примером несломленной веры.

2
19 мая – постный день?

У православных – да. В мае есть несколько однодневных постов, и один из них приходится как раз на 19-е число. Напомним, посты в Церкви отличаются друг от друга по строгости. Самые жёсткие подразумевают полный отказ от пищи, а во время некоторых можно есть даже рыбу.

Итак, 19 мая Церковь не рекомендует употреблять в пищу:

  • мясо и мясные блюда, колбасу;
  • кисломолочные продукты;
  • яйца;
  • запрещено употреблять алкоголь.

Всё это лучше заменить в этот день растительной пищей, овощами и фруктами. Кроме того, Церковь разрешает 19 мая есть рыбу и морепродукты. Но лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, можете ли вы поститься. Об этом говорят даже сами священники.

3
Какие на Руси были традиции на день Иова?

Главной традицией 19 мая на Руси был посев гороха. Собственно, поэтому Иова и прозвали Горошником. Причём горох сажали уже во второй раз – первые посевные работы начинали 6 мая, на Егория. Но считалось, что именно горох, посаженный на Иова, будет особенно вкусным и даст хороший урожай. "Приходи работать на белые горохи, ведь они не грибы, не посеешь – не взойдут", – приговаривали в этот день.

Кстати, утром и днём на посеве не работали. Трудиться начинали лишь ближе к закату солнца. Считалось, что если начать сев раньше, птицы это увидят и склюют весь урожай. А работали на огороде в основном женщины. В народе верили, что это тоже увеличивает шанс на хорошую урожайность.

По-другому день называли ещё Огородником, Огуречником и Росенником. 19 мая сеяли также другие бобовые, огурцы и тыкву. Огурцы, которые высадили на Иова, хозяйки обычно засаливали, потому что были уверены, что именно эти овощи уродятся особенно хрустящими и ароматными.

Особенным на Иова Огородника было отношение крестьян к росе. Считалось, что в этот день она приобретает удивительные целительные свойства. Поэтому с утра все ходили по росе босиком и верили, что это избавит от всех недугов и болезней. А детям разрешали даже валяться и кувыркаться в утренних каплях воды. Мол, так они вберут в себя ещё больше силы и вырастут здоровыми.

Ну а девушки использовали росу, чтобы очаровать понравившегося жениха. Они собирали капли на полотенце, высушивали его, а затем дарили возлюбленному. Считалось, что это связывает пару крепкими и незримыми узами.

4
Что нельзя делать на Иова Горошника?
  • Ходить по росе в обуви. Считается, что это кощунство – бесцельно топтать воду, которая в этот день обладает такими чудотворными свойствами. За это судьба может послать вам недуги.
  • Выходить замуж. День в народе считали неблагоприятным. Такой брак получится недолгим и принесёт лишь несчастья.
  • Ругаться с близкими. На Руси верили, что в этот день ссора особенно опасна. Родственник, на которого вы затаили обиду 19 мая, вскоре может тяжело заболеть.
  • Лениться. Если на Иова Горошника весь день пролежать – то бока потом болеть будут. Примерно так размышляли в народе. А если не бока, то что-нибудь другое. Верили, что тот, кто отлынивает от работы, будет очень много болеть. А те, кто, наоборот, упорно трудится 19 мая, получит небывалый результат.
  • Беременным запрещали трогать чужих детей. Считалось, что малыш, который ещё в животе, приревнует и обидится. А у будущей мамочки потом будет болеть всё тело.
5
Народные приметы на 19 мая
  • Послерассветный туман поднимается вверх – дождя сегодня точно не будет.
  • Пчёлы свили ульи на открытых местах – лето будет пасмурным и дождливым.
  • От дождя на лужах надуваются большие пузыри – дождь продлится минимум сутки.
  • Солнечный день – урожай огурцов будет хорошим.
  • Холодная ночь – огурцов будет мало. Тёплая ночь – огурцов будет много.
  • Росы на Иова Горошника нет – погода скоро переменится.
  • На клёнах уже появились "серёжки" – настало время сажать свёклу.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:40
Алтайский магазин выплатит тройную сумму за поломку телевизора 0
08:29
Ценовая рефлексия. Как изменится стоимость квартир в Барнауле после роста ипотечных ставок 0
08:14
Аналитик назвал условие взлёта курса рубля "до небес" 1
08:01
Акушер-гинеколог с 42-летним стажем рассказала, как преодолеть мужское и женское бесплодие 0
07:52
Дерево упало на тротуар возле детского сада в Барнауле 4
07:34
Народные приметы 19 мая. Почему нельзя есть мясо и выходить замуж на Иова Горошника 0
07:16
В Кремле рассказали о летнем отпуске Путина 4
07:04
Приёмная кампания – 2021: сложно ли поступить в вузы Алтайского края? 0
06:51
Губерниев, розыгрыш машин и гребля: 12 причин не пропустить Кубок мира в Барнауле 12
06:39
Всегда готов! Фотографии советских пионеров 2
06:15
Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения-2021 10
06:01
Сильные дожди и грозы обрушатся на Алтайский край 19 мая 0
23:56
Такой день. Конфликт Томенко и Канделаки и природные катаклизмы в Алтайском крае 0
23:18
Жителя Горняка осудили за жестокое убийство мужчины 0
22:56
Собака покусала женщину на барнаульском пляже 8
22:19
Град прошёл на трассе Барнаул – Новосибирск и в селе Алтайского края 0
21:48
Глава тюменской компании ответил на критику Канделаки к трансляции этапа Кубка по гребле 1
21:15
В Казани школу эвакуировали после письма от "сообщника" Галявиева 0
20:48
Житель Заринска предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому 0
20:18
S7 отменила рейсы в Турцию до осени 0
19:52
Санатории Алтайского края оказались самыми популярными в Сибири 0
19:31
Пыльная буря накрыла трассу Бийск – Барнаул 2
19:11
Россиян предупредили о слежке через "умные" телевизоры 1
18:56
Бийчанина осудят за применение насилия в отношении сотрудника полиции 1
18:29
Песков: Россия мечтает попасть в финал чемпионата Европы по футболу 2
18:09
Новый паспорт за один год: как получить гражданство Мальты с помощью инвестиций 0
17:55
Решили "воспитать". Сожителей из Алейска осудят за смерть женщины по неосторожности 1
17:46
"Аэрофлот" отменил июньские рейсы в Турцию 0
17:32
Власти рассмотрят новые меры для поддержки семей с детьми 4
17:15
В барнаульском зоопарке поселилась зебра 1
17:05
Россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях единым сигналом 2
16:57
Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
16:47
Тина Канделаки обратилась к Томенко из-за срыва трансляции Кубка мира на "Матче" 16
16:40
Барнаульские единороссы выяснили, какие изменения могут внести в ПЗЗ 4
16:30
13-летний подросток с серьгой в ухе пропал в Барнауле 0
16:15
Губернатор Виктор Томенко оценил ход посевной кампании в Алтайском крае 2
16:01
Много новых лиц. "Единая Россия" подвела итоги выдвижения кандидатов на праймериз 0
15:51
В России может подорожать чай 21
15:40
Учёные: вакцинация способна снять долгосрочные симптомы COVID-19 0
15:28
Средний размер ипотеки на новостройки вырос на 43% 0
15:16
На поддержку местных инициатив в Барнауле выделили шесть миллионов рублей 0
15:03
АлтГТУ и Яншаньский университет КНР продлили договор о сотрудничестве 0
14:52
Почти три миллиона рублей выделили на благоустройство набережной в алтайском селе 0
14:41
На Потоке в Барнауле неизвестные "украли" несколько погребов 16
14:29
Новый маршрут сократит сроки поставки сельхозпродукции из Алтайского края в Турцию 3
14:13
Пандемия повысила цифровую грамотность россиян 0
14:01
Как ужесточат безопасность в лагерях и насколько к этому готовы в Алтайском крае? 8
13:47
Артист Мариинского театра упал с самоката и впал в кому 10
13:36
Три случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:21
Экс-главу Бийского района Евгения Якубу лишили третьего диплома о высшем образовании 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.