Народные приметы 19 мая. Почему нельзя есть мясо и выходить замуж на Иова Горошника

19 мая по народному календарю отмечают праздник Иова Горошника. Как следует из названия, на Руси в этот день было принято сеять горох. Но делали это почему-то ближе к ночи. Утром же гуляли по росе: верили, что это излечивает от всех болезней. А Православная церковь в этот день чтит память праведного Иова. Причём глубоко верующие 19 мая даже постятся. Рассказываем, почему под солнцем горох не сеяли и от чего из еды отказывались на Иова Горошника.
Прозвище Горошник Иов приобрёл уже в народе. В Церкви же он известен как Иов Многострадальный, который жил примерно с XX по XV век до н. э. в Северной Аравии. Мужчина всю жизнь был верен Богу и никогда не сомневался в своей вере. Господь в знак благодарности посылал ему земные блага. У Иова был большой дом, много скотины и большая дружная семья. Долгое время его дети ни в чем не знали нужды.
Но однажды Бог решил проверить, так ли верен ему христианин. В одночасье Иов потерял все свои богатства и жену с детьми. Мужчина был уверен, что это Божье испытание, которое нужно пройти с честью. Но лишения на этом не закончились: вскоре кожа Иова покрылась страшными язвами. Ему пришлось уехать подальше от людей и жить в уединённом месте.
На миг Иов усомнился в том, что ему и дальше следует идти за Господом. В этот момент Бог явился к мужчине и упрекнул его в этом. Верующий тут же во всем раскаялся и признал, что в какой-то момент его вера дала слабину. А Господь за все страдания подарил Иову новую жизнь. Мужчина обрёл новую семью и богатство. Прожил он, согласно Библии, больше 250 лет.
История мужчины описана в "Книге Иова". А его судьбу православные считают примером несломленной веры.
У православных – да. В мае есть несколько однодневных постов, и один из них приходится как раз на 19-е число. Напомним, посты в Церкви отличаются друг от друга по строгости. Самые жёсткие подразумевают полный отказ от пищи, а во время некоторых можно есть даже рыбу.
Итак, 19 мая Церковь не рекомендует употреблять в пищу:
- мясо и мясные блюда, колбасу;
- кисломолочные продукты;
- яйца;
- запрещено употреблять алкоголь.
Всё это лучше заменить в этот день растительной пищей, овощами и фруктами. Кроме того, Церковь разрешает 19 мая есть рыбу и морепродукты. Но лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, можете ли вы поститься. Об этом говорят даже сами священники.
Главной традицией 19 мая на Руси был посев гороха. Собственно, поэтому Иова и прозвали Горошником. Причём горох сажали уже во второй раз – первые посевные работы начинали 6 мая, на Егория. Но считалось, что именно горох, посаженный на Иова, будет особенно вкусным и даст хороший урожай. "Приходи работать на белые горохи, ведь они не грибы, не посеешь – не взойдут", – приговаривали в этот день.
Кстати, утром и днём на посеве не работали. Трудиться начинали лишь ближе к закату солнца. Считалось, что если начать сев раньше, птицы это увидят и склюют весь урожай. А работали на огороде в основном женщины. В народе верили, что это тоже увеличивает шанс на хорошую урожайность.
По-другому день называли ещё Огородником, Огуречником и Росенником. 19 мая сеяли также другие бобовые, огурцы и тыкву. Огурцы, которые высадили на Иова, хозяйки обычно засаливали, потому что были уверены, что именно эти овощи уродятся особенно хрустящими и ароматными.
Особенным на Иова Огородника было отношение крестьян к росе. Считалось, что в этот день она приобретает удивительные целительные свойства. Поэтому с утра все ходили по росе босиком и верили, что это избавит от всех недугов и болезней. А детям разрешали даже валяться и кувыркаться в утренних каплях воды. Мол, так они вберут в себя ещё больше силы и вырастут здоровыми.
Ну а девушки использовали росу, чтобы очаровать понравившегося жениха. Они собирали капли на полотенце, высушивали его, а затем дарили возлюбленному. Считалось, что это связывает пару крепкими и незримыми узами.
- Ходить по росе в обуви. Считается, что это кощунство – бесцельно топтать воду, которая в этот день обладает такими чудотворными свойствами. За это судьба может послать вам недуги.
- Выходить замуж. День в народе считали неблагоприятным. Такой брак получится недолгим и принесёт лишь несчастья.
- Ругаться с близкими. На Руси верили, что в этот день ссора особенно опасна. Родственник, на которого вы затаили обиду 19 мая, вскоре может тяжело заболеть.
- Лениться. Если на Иова Горошника весь день пролежать – то бока потом болеть будут. Примерно так размышляли в народе. А если не бока, то что-нибудь другое. Верили, что тот, кто отлынивает от работы, будет очень много болеть. А те, кто, наоборот, упорно трудится 19 мая, получит небывалый результат.
- Беременным запрещали трогать чужих детей. Считалось, что малыш, который ещё в животе, приревнует и обидится. А у будущей мамочки потом будет болеть всё тело.
- Послерассветный туман поднимается вверх – дождя сегодня точно не будет.
- Пчёлы свили ульи на открытых местах – лето будет пасмурным и дождливым.
- От дождя на лужах надуваются большие пузыри – дождь продлится минимум сутки.
- Солнечный день – урожай огурцов будет хорошим.
- Холодная ночь – огурцов будет мало. Тёплая ночь – огурцов будет много.
- Росы на Иова Горошника нет – погода скоро переменится.
- На клёнах уже появились "серёжки" – настало время сажать свёклу.
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