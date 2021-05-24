Мэр Барнаула потерял пять позиций в рейтинге глав городов России

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 48-е место из 88 в национальном рейтинге мэров. Эксперты ЦИК "Рейтинг" в партнёрстве с Финансовым университетом при правительстве РФ оценили деятельность руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за апрель-май 2021 года. В рейтинге за январь-март Франк занимал 43-е место.

Барнаульского градоначальника отнесли к категории "хорошистов". Франку удалось обогнать мэра Горно-Алтайска Юрия Нечаева (52-е место), мэра Кемерова Илью Середюка (63-е место) и главу Новосибирска Анатолия Локтя (64-е место). Лидерами в Сибири стали мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов (10-е место), глава Красноярска Сергей Еремин (21-е место) и мэр Иркутска Руслан Болотов (38-е место).

Общероссийский список возглавил Сергей Собянин (Москва), второе место занял Александр Беглов (Санкт-Петербург), третье – Руслан Кухарук (Тюмень). Хуже всех оценили работу Карима Сагаан-Оола (Кызыл), Юрия Парахина (Орёл) и Салмана Дадаева (Махачкала).

Напомним, Вячеслав Франк занял пятое место в медиарейтинге глав городов СФО по итогам апреля 2021 года от "Медиалогии". За месяц мэр Барнаула поднялся в списке на две позиции.