Такой день. Новое ЧП на аттракционе и падение дерева на машину в Барнауле

Правоохранители начали доследственную проверку по факту травмирования 12-летней жительницы Новоалтайска на аттракционе в парке "Мандарин" на Парковой улице. В социальной сети появилось видео с места происшествия. На нём видно, как во время кружения на аттракционе на большой скорости ребёнок задевает ногами постройку. Запись на этом обрывается. Позднее стало известно, что девочка отделалась ушибами и ссадинами.

Квартира в четырёхэтажном доме загорелась в Барнауле в ночь с 4 на 5 июня. Спасатели по лестничным клеткам эвакуировали 15 жильцов соседних квартир и вывели их в безопасную для жизни и здоровья зону. Среди них было двое детей.

В Барнауле тополь упал на автомобиль, припаркованный рядом с детской площадкой около дома № 70 на улице Молодёжной. Удар дерева пришёлся на капот "Нивы". На нём осталась глубокая вмятина.

61 058 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 209 358 человек поставили оба компонента, 51 700 – только один. В Алтайский край уже поступило свыше 302 тысяч комплектов вакцины.

Пьяный водитель Renault Logan попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Барнауле, а когда уйти от погони не удалось, закрылся в машине. Так как автолюбитель нёс угрозу для безопасности дорожного движения, полицейские разбили стекло на двери машины и задержали нарушителя.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание, на котором обсудили текущую паводковую ситуацию в микрорайоне Затон и готовность ко второй волне. Мэр положительно оценил уровень подготовки к паводку. Он отметил, что сформирован необходимый запас медикаментов, продовольствия и питьевой воды.

Полицейские активно проверяют поступившую от детей информацию о том, что в Барнауле неизвестный мужчина увёл куда-то ребёнка. Никто из взрослых с заявлением об исчезновении ребёнка не обращался. Нет никакой информации и о личности малыша, которого могли похитить.