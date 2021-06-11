Россиянам рассказали, как повысить доходы на пенсии

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал о том, что делать, чтобы после выхода на пенсию получать достойный доход. Об этом сообщает радио Sputnik.
Получить информацию о положенных пенсионных выплатах россияне могут заранее. Чтобы не разочароваться в туманных перспективах своего будущего, Якушев советует начинать копить заранее. Инструментов для накоплений, по словам специалиста, много.
"Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень – это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции", – сказал он.
Ранее Счётная палата подсчитала средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года. Согласно аналитическому материалу ведомства, сумма выплат составила 16 789 рублей.
Комментарии
страшно далеки они от народа
Это просто статья для тех, кто умеет зарабатывать, экономить и откладывать финансы на будущее. Если у вас это не получается - значит вы сами в чем то виноваты.
Инструмент один, уберите налоги или значительно уменьшите для работающего и тогда можно откладывать на счет в банке со 100% защитой от банкротства и всяких гос. штучек. Плюс передача по наследству на разные случаи. За медицину уже все давно платят, тоже сбор убрать в фонды соц. страхования.
К сожалению ставки по вкладам очень низкие. Чтобы что-то с них заработать, надо держать весьма значительную сумму на счёте, но и это ещё не всё. Государство делает всё чтобы ты оставался бедным и зависимым, по этом если тебе повезло и ты накопил эту значительную сумму и решил открыть вклад, государство будет с тебя драть налог, чтобы не расслаблялся. В общем как не крути но серьёзной прибавки к пенсии ты не получишь.
Знакомый копил, копил. И всё бы ничего, но с его карточки всё сняли где-то в Греции, где он никогда не был. И всё шито-крыто, а банк ни копейки не вернул!