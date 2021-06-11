Россиянам рассказали, как повысить доходы на пенсии

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал о том, что делать, чтобы после выхода на пенсию получать достойный доход. Об этом сообщает радио Sputnik.

Получить информацию о положенных пенсионных выплатах россияне могут заранее. Чтобы не разочароваться в туманных перспективах своего будущего, Якушев советует начинать копить заранее. Инструментов для накоплений, по словам специалиста, много.

"Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень – это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции", – сказал он.

Ранее Счётная палата подсчитала средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года. Согласно аналитическому материалу ведомства, сумма выплат составила 16 789 рублей.