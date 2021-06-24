Цены на аренду загородных домов выросли на 50% за год. Тенденция была зафиксирована ещё в 2020-м, однако сейчас она усиливается из-за жары. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Как отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, до начала пандемии коронавируса дачу с удобствами внутри дома можно было снять 35 тысяч рублей в месяц, сейчас – минимум за 55 тысяч рублей.

Как отмечает издание, сейчас спрос на загородное жильё равняется прошлогоднему и в два раза превышает показатели 2019 года.

Как отметил ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов, дальнейшее развитие ситуации на рынке аренды загородного жилья будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, если ограничительные меры усилят, то спрос на аренду продолжит расти, а за ним и цены.