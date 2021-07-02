СГК перевела на удаленный формат работы филиалы в Барнауле и Бийске из-за коронавируса

Центры обслуживание клиентов СГК в Барнауле и Бийске прекращают очный прием посетителей. Офисы компании переходят на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе.

Согласно сообщениям в Telegram-каналах барнаульского и бийского филиалов, с 5 июля потребители могут воспользоваться дистанционными сервисами обмена информацией. В частности, это клиентский ящик в здании на Гоголя, 36 в Барнауле и Стахановской, 7 в Бийске, мобильное приложение СГК, почтовыми сообщениями, через сайт СГК и по телефонам Call-центров – 8 (3852) 599-409, +7-929-393-96-13, +7-923-726-48-79 в Барнауле и 8 (3854) 230-700 в Бийске.

Подавать показания можно также по телефону, через личный кабинет "Системы город", на сайте СГК и другими способами.

Напомним, что за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 194 новых случая коронавируса, из которых 78 в Барнауле и 23 – в Бийске. За все время в регионе зарегистрировали 54 787 случаев заражения, из которых 47 265 человек выздоровели (+28 за сутки), 3456 — скончались (+10 за сутки).

В связи с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Дополнительно к действующим мерам будут запрещены все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек, а заполняемость театров, кинотеатров, спортклубов и других общественных мест снизят до 50%. Изменения в ковидный указ внесут в начале следующей недели.