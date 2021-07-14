Улыбка "под ключ": в Барнауле открыли новый центр стоматологии Sirius

В Барнауле открыли новый центр стоматологии Sirius. Это более 300 квадратных метров нового, стильного и современного стоматологического пространства в центре города.

В Sirius вы можете получить полный спектр стоматологических услуг для взрослых: от чистки и отбеливания до лечения и операций по установке имплантов, виниров и коронок. Врачи центра работают на современном оборудовании, используют инновационные технологии и материалы. В Sirius также есть своя собственная зуботехническая лаборатория: это означает быстрое и качественное изготовление всех ортопедических конструкций, а также непосредственный контроль со стороны доктора.

Центр практикует лечение "под ключ". Такой комплексный подход позволяет добиться высокого качества лечения. В стоимость включена тщательная диагностика, которая позволяет точечно выявить проблему и разработать индивидуальный план лечения. Вам не придётся платить за лишние процедуры.

Стоматология Sirius даёт гарантию на свои услуги. Если в течение трёх лет после полной санации появится кариес или другие заболевания полости рта, не только пролеченных, но и других зубов, – вам устранят их бесплатно.

Центр был создан специально для тех, кто особо требователен к качеству лечения и ожидает получить высокий уровень сервиса и комфорта. Кстати, в честь открытия Sirius проводит акцию: вторая чистка – в подарок.

Записаться на приём можно по телефону 8 (3852) 760-795 или WA 8 (923) 001-96-36, а также можно оставить заявку на cайте.

Лицензия № ЛО-22-01-005851 от 02.04.2021 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края

Центр стоматологии Sirius

Адрес: ул. Никитина, 107

Телефон: 8 (3852) 760-795

WA 8 (923) 001-96-36

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