Улыбка "под ключ": в Барнауле открыли новый центр стоматологии Sirius

В Барнауле открыли новый центр стоматологии Sirius. Это более 300 квадратных метров нового, стильного и современного стоматологического пространства в центре города.
В Sirius вы можете получить полный спектр стоматологических услуг для взрослых: от чистки и отбеливания до лечения и операций по установке имплантов, виниров и коронок. Врачи центра работают на современном оборудовании, используют инновационные технологии и материалы. В Sirius также есть своя собственная зуботехническая лаборатория: это означает быстрое и качественное изготовление всех ортопедических конструкций, а также непосредственный контроль со стороны доктора.
Центр практикует лечение "под ключ". Такой комплексный подход позволяет добиться высокого качества лечения. В стоимость включена тщательная диагностика, которая позволяет точечно выявить проблему и разработать индивидуальный план лечения. Вам не придётся платить за лишние процедуры.
Стоматология Sirius даёт гарантию на свои услуги. Если в течение трёх лет после полной санации появится кариес или другие заболевания полости рта, не только пролеченных, но и других зубов, – вам устранят их бесплатно.
Центр был создан специально для тех, кто особо требователен к качеству лечения и ожидает получить высокий уровень сервиса и комфорта. Кстати, в честь открытия Sirius проводит акцию: вторая чистка – в подарок.
Записаться на приём можно по телефону 8 (3852) 760-795 или WA 8 (923) 001-96-36, а также можно оставить заявку на cайте.
Лицензия № ЛО-22-01-005851 от 02.04.2021 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края
Центр стоматологии Sirius
Адрес: ул. Никитина, 107
Телефон: 8 (3852) 760-795
WA 8 (923) 001-96-36
Сайт
InstagramИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии
Если новые, то откуда опыт? Откуда кадры?
Ценные кадры изо всех сил держат имеющиеся стоматологии...
Вопрос не ёрничания ради. Ошибки стоматологов дорого стоят.
Мне 10 лет назад в одной из клиник, когда все мелкие текущие вопросы были решены, предложили убрать крошечное пигментное пятнышко, которое 20 лет было стабильно, высверлили, поставили пломбу, выпала-высверлили-пломбу, выпала-высверлили-пломбу, выпала-высверлили-пломбу, снова выпала. "Ой, дентин очень твердый у вас, пломбы не держатся". Из-за благих намерений трети зуба нет, дырка, уходящая уже глубоко под десну, есть
бесит выражение "под ключ" к месту и не к месту!
Какой ключ? гаечный на 36? или разводной?
с учетом их цен под ключ, верно подразумевать что это ключ нашей от банковской ячейки им сразу и отдать