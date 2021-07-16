Врач рассказал о снижении интеллекта из-за коронавируса

У перенёсших COVID-19 пациентов чаще всего наблюдаются когнитивные нарушения. Среди них – снижение памяти и интеллектуальных функций, восстановление после которых идёт от четырёх до восьми и более месяцев, рассказала главврач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева. Об этом пишет НГС.

Отвечая на вопрос о том, какие именно изменения видят врачи у пациентов и как часто они встречаются, медик отметила, что не все переболевшие коронавирусом испытывают потребность в наблюдении и лечении у психиатров – в большей степени в помощи нуждаются пожилые люди.

"До 50% с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1% пациентов встречаются психозы", – рассказала она, отметив, что самым частым последствием ковида для психики являются именно когнитивные нарушения – снижение памяти и интеллектуальных функций.

Мохначева отметила, что после перенесённой инфекции зачастую происходит так, что старики, которые могли себя обслуживать, после болезни становятся беспомощными и дементными. Встречаются осложнения и у молодых. "Самый большой процент среди обратившихся – 5,4 – это именно когнитивные нарушения", – добавила главврач.

А вот попытки суицида с ковидом никак не связаны, считает Мохначева. "Я бы отнесла это к категории мифов. Сейчас информации такой нет. Попытки могут быть вызваны обычными житейскими ситуациями", – поделилась специалист.