Владимир Путин поздравил военных с Днём ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, который традиционно отмечают 2 августа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", – заявил глава государства.
Он добавил, что нынешнее поколение военных с уважением относится к ветеранам и чтит заложенные ими традиции. Путин заключил, что десантники будут неизменно "надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны".
Датой создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с парашютами с бомбардировщика ТБ-3. Праздничным День ВДВ стал официально считаться в 2006 году – тогда президент Владимир Путин подписал указ от 31 мая "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации".
Комментарии
ВДВшники, сидите дома, а то получите от Росгвардии по сусалам. Кончились ваши праздники, теперь только молиться - даже храм для вас соорудили.
Главное во время толкания речи не забыть прикрыться Родиной, Россией, русскостью и прочим православием и тонкими материями.
Может кто-нибудь назвать хоть одну успешную операцию ВДВ СССР-РФ? Марш-бросок в Сербию на БТРах, после которого НАТОвцы подарили им ГСМ на обратную дорогу, просьба не называть.