Владимир Путин поздравил военных с Днём ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, который традиционно отмечают 2 августа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", – заявил глава государства.

Он добавил, что нынешнее поколение военных с уважением относится к ветеранам и чтит заложенные ими традиции. Путин заключил, что десантники будут неизменно "надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны".

Датой создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с парашютами с бомбардировщика ТБ-3. Праздничным День ВДВ стал официально считаться в 2006 году – тогда президент Владимир Путин подписал указ от 31 мая "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации".