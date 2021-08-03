Ещё 54 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировали 54 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Диагноз подтвердился у 21 жителя Горно-Алтайска, у 15 жителей Майминского района, у шести жителей Онгудайского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Турочакского района, у двух жителей Чойского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Усть-Канского района и у жителя Усть-Коксинского района.

За весь период в регионе выявили 19 614 заражений COVID-19. Выздоровели 18 107 пациентов, в том числе 61 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 310 человек с подтверждённым коронавирусом.