Год бесплатной музыки: МегаФон дарит абонентам подписку на Apple Music

Абоненты МегаФона получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Годовая подписка доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат. А для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе "Для меня".

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для офлайн-прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объёмном звуĸе на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Запуск нового предложения стал результатом исследований МегаФона, в рамках которых специалисты компании изучают потребности абонентов. Это позволяет оператору создавать новые актуальные решения.

Так, сегодня около 20 миллионов абонентов МегаФона используют музыкальные стриминговые сервисы. На мужчин приходится 57% аудитории таких приложений, 43% – на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Предложение действует до 29 августа 2021 года. Узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона, об Apple Music – на сайте сервиса.