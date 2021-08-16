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Новости

Памятник сеятелю в Барнауле обнесли забором

, ИА "Амител"
Некоторое время его придётся обходить
Фото: 'Алтапресс'

Фото: "Алтапресс"

Памятник сеятелю и Художественный музей в Барнауле обнесли забором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что это связано с работами по реконструкции здания. Со стороны проспекта Калинина рабочие убрали массивный забор, и горожане теперь могут увидеть свежеуложенную плитку.

На территории вокруг музея рабочие проводят благоустройство.

Напомним, что Художественный музей в Барнауле на площади Октября возводят уже восьмой год. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла со скромных (для подобных объектов) 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.08.2021 11:17
Виктор

Вот у музея можно было увеличить этажность вдвое. Сделать четырёхэтажный музей, где больше экспонатов находилось бы в залах и меньше в запасниках. Например, три этажа постоянной экспозиции, а весь четвёртый этаж — выставочный зал. Но то здание, которое сейчас за сеятелем, не очень отличается от прежнего

16.08.2021 11:28
гiсть

это забор? ржу

16.08.2021 11:34
- гость -

Вот у музея можно было увеличить этажность вдвое. Сделать четырёхэтажный музей

Видимо, надо было сохранить исторический облик здания.

16.08.2021 11:34
- гость -

Вокруг сеятеля можно поставить фонтаны. А чё?

16.08.2021 11:35
гость

Там Ленин стоял. Потому что площадь Октября и проспект Ленина

16.08.2021 11:40
- гость -

16.08.2021 11:34
- гость -
Видимо, надо было сохранить исторический облик здания.

Для Эрмитажа у нас экспонатов не хватит.

16.08.2021 11:49
- гость -

Должны были просто реставрировать, сказали, что фундаменту (или ещё чему-то) - хана. Поэтому надо строить, это и выгоднее. Это "реставрация" такая, целью сохранить облик и в целом ансамбль архитектурный на ленинском. Вот только фигня с колокольней за театром все портит теперь. Хотя и мужик с шестеренкой и хоббитом рядом не особо смотрится.

16.08.2021 11:51
- гость -

Когда вижу эту фигню, сразу вспоминаю фильм 12 стульев! Там художники Киса и Ося рисовали плакат "Сеятель"!

16.08.2021 11:58
гость

Почему тогда проспект Ленина, а не Сеятеля? И почему площадь Октября, если наверное больше половины молодежи не знает при чем здесь Октябрь?

16.08.2021 11:58
- гость -

Для Эрмитажа у нас экспонатов не хватит.

можно кунсткамеру местного разлива замутить. на главные экспонаты подойдут Абориген и Месный.

16.08.2021 12:02
- гость -

Абориген сегодня огурцы собирает в Лисавенко. Не мешайте ему.

16.08.2021 12:12
Потёмкин

Вертикальную трещину на фасаде заретушировали? Что строители по этому поводу говорят?

16.08.2021 12:16
- гость -

может Ильич вернётся вместо мужика с шестерёнкой?

16.08.2021 12:19
гость

может Ильич вернётся вместо мужика с шестерёнкой?

Может Леонид Ильич?

16.08.2021 12:19
гость

Проспект Сеятеля и площадь Урожайная

16.08.2021 12:32
- гость -

Памятник сеятелю в Барнауле обнесли забором и....наконец-то демонтировали.

16.08.2021 12:38
- гость -

16.08.2021 12:19
гость
и площадь Урожайная

Зерновая. Вместо тюльпанов и ирисов садить пшеницу.

16.08.2021 12:54
Гость

Это ничего,что кулачище у сеятеля больше головёнки девочки?
Или "художник так видит"?

16.08.2021 13:08
- гость -

Виктор, если ты не в теме то объясняю, это здание не просто похоже на старое а это точная его копия, поскольку было не строительство а реконструкция исторического памятника культуры, не смотря на то что строилось с нуля.

16.08.2021 13:27
- гость -

Если фундамент треснул, это всё, алес (п-ц)...

16.08.2021 13:37
Потёмкин

16.08.2021 13:27
- гость -
Так Шо корреспондентам так и не разъяснил про это.
Или торопятся освоить деньги,открыть,признать аварийным и начать сносить? Если только проект сноса 8ми бараков стоит миллион,то сколько будет стоить проект по сносу и потом сам снос "Лувра"? Нет,не зря памятник пилораме поставлен!!!

16.08.2021 14:13
- гость -

16.08.2021 13:27
- гость -
Если фундамент треснул, это всё, алес (п-ц)...

И что будет? Многоэтажки вообще без фундамента, а на сваях.

16.08.2021 14:34
Виктор

16.08.2021 13:08
- гость -

Ну и получается, что музей 10 лет вынужден ютиться в бывшем детдоме на Горького только для того, чтобы после открытия основного здания всё вернулось на круги своя...

16.08.2021 15:46
- гость -

Сеятель на площади пролетарской революции, на проспекте вождя мирового пролетариата, напротив музея сталинской эпохи. Нормально, да.

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