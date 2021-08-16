Памятник сеятелю в Барнауле обнесли забором

Памятник сеятелю и Художественный музей в Барнауле обнесли забором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что это связано с работами по реконструкции здания. Со стороны проспекта Калинина рабочие убрали массивный забор, и горожане теперь могут увидеть свежеуложенную плитку.

На территории вокруг музея рабочие проводят благоустройство.

Напомним, что Художественный музей в Барнауле на площади Октября возводят уже восьмой год. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла со скромных (для подобных объектов) 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей.