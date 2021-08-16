Памятник сеятелю в Барнауле обнесли забором

Памятник сеятелю и Художественный музей в Барнауле обнесли забором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что это связано с работами по реконструкции здания. Со стороны проспекта Калинина рабочие убрали массивный забор, и горожане теперь могут увидеть свежеуложенную плитку.
На территории вокруг музея рабочие проводят благоустройство.
Напомним, что Художественный музей в Барнауле на площади Октября возводят уже восьмой год. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла со скромных (для подобных объектов) 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей.
Комментарии
Вот у музея можно было увеличить этажность вдвое. Сделать четырёхэтажный музей, где больше экспонатов находилось бы в залах и меньше в запасниках. Например, три этажа постоянной экспозиции, а весь четвёртый этаж — выставочный зал. Но то здание, которое сейчас за сеятелем, не очень отличается от прежнего
это забор? ржу
Вот у музея можно было увеличить этажность вдвое. Сделать четырёхэтажный музей
Видимо, надо было сохранить исторический облик здания.
Вокруг сеятеля можно поставить фонтаны. А чё?
Там Ленин стоял. Потому что площадь Октября и проспект Ленина
16.08.2021 11:34
- гость -
Видимо, надо было сохранить исторический облик здания.
Для Эрмитажа у нас экспонатов не хватит.
Должны были просто реставрировать, сказали, что фундаменту (или ещё чему-то) - хана. Поэтому надо строить, это и выгоднее. Это "реставрация" такая, целью сохранить облик и в целом ансамбль архитектурный на ленинском. Вот только фигня с колокольней за театром все портит теперь. Хотя и мужик с шестеренкой и хоббитом рядом не особо смотрится.
Когда вижу эту фигню, сразу вспоминаю фильм 12 стульев! Там художники Киса и Ося рисовали плакат "Сеятель"!
Почему тогда проспект Ленина, а не Сеятеля? И почему площадь Октября, если наверное больше половины молодежи не знает при чем здесь Октябрь?
Для Эрмитажа у нас экспонатов не хватит.
можно кунсткамеру местного разлива замутить. на главные экспонаты подойдут Абориген и Месный.
Абориген сегодня огурцы собирает в Лисавенко. Не мешайте ему.
Вертикальную трещину на фасаде заретушировали? Что строители по этому поводу говорят?
может Ильич вернётся вместо мужика с шестерёнкой?
может Ильич вернётся вместо мужика с шестерёнкой?
Может Леонид Ильич?
Проспект Сеятеля и площадь Урожайная
Памятник сеятелю в Барнауле обнесли забором и....наконец-то демонтировали.
16.08.2021 12:19
гость
и площадь Урожайная
Зерновая. Вместо тюльпанов и ирисов садить пшеницу.
Это ничего,что кулачище у сеятеля больше головёнки девочки?
Или "художник так видит"?
Виктор, если ты не в теме то объясняю, это здание не просто похоже на старое а это точная его копия, поскольку было не строительство а реконструкция исторического памятника культуры, не смотря на то что строилось с нуля.
Если фундамент треснул, это всё, алес (п-ц)...
16.08.2021 13:27
- гость -
Так Шо корреспондентам так и не разъяснил про это.
Или торопятся освоить деньги,открыть,признать аварийным и начать сносить? Если только проект сноса 8ми бараков стоит миллион,то сколько будет стоить проект по сносу и потом сам снос "Лувра"? Нет,не зря памятник пилораме поставлен!!!
16.08.2021 13:27
- гость -
Если фундамент треснул, это всё, алес (п-ц)...
И что будет? Многоэтажки вообще без фундамента, а на сваях.
16.08.2021 13:08
- гость -
Ну и получается, что музей 10 лет вынужден ютиться в бывшем детдоме на Горького только для того, чтобы после открытия основного здания всё вернулось на круги своя...
Сеятель на площади пролетарской революции, на проспекте вождя мирового пролетариата, напротив музея сталинской эпохи. Нормально, да.