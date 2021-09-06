Ситуация с аварийным жильём в наукограде близка к критической: живущих в таких домах бийчан нужно срочно переселять, убеждены представители местного отделения ЛДПР, взявшие на контроль данную проблему. Так, жители дома № 12 по улице Радищева обратились к депутату Бийской думы Вадиму Глушкову. Они рассказали об аварийном состоянии кровли: во время дождей и таяния снега вода заливает площадки в подъездах и квартиры вплоть до третьего этажа.

По словам бийчан, управляющая компания отказывается принимать меры, ссылаясь на экспертное заключение, достоверность которого вызывает сомнения. По оценке Глушкова, квартиры и подъезды находятся в неудовлетворительном состоянии. Причиной, видимо, является состояние крыши дома. Депутат обратился в городскую администрацию с просьбой разобраться в ситуации и помочь людям.

Ранее Вадим Глушков инспектировал дом № 86 по улице Разина после жалоб от жильцов. Здание возвели в 1960 году как временное жилище для строителей посёлка Химиков, капремонт в нём не проводился ни разу. Жильцы уже два года добиваются признания дома аварийным, однако в городской администрации заявили, что расселить их могут только к 2030 году. Чиновники предложили временное жильё из резервного фонда, однако значительно меньшее по площади, плюс ко всему с антисанитарными условиями.

Депутат гордумы от ЛДПР будет продолжать добиваться справедливости и в случае с домом № 90 по улице Мухачева, признанного аварийным. Здесь власти постоянно переносят год расселения. Расселения ещё одного проблемного объекта – дома № 7 на улице МПС – добивается координатор Бийского отделения ЛДПР Максим Железовский и депутат гордумы Константин Комаров.

"В доме крыша в плачевном состоянии, сараи разрушены, на месте детской площадки – строительный мусор, туалеты и погреба сожжены, дымовые трубы обрушены. В подъездах – обугленные стены, отваливается огромными пластами штукатурка, опасные шаткие деревянные лестницы", – сообщил Комаров, побывавший в доме с проверкой. Он направил обращения главе Бийска и в прокуратуру, инициировал публикацию материала в местной прессе. После этого администрация города обратила внимание на ситуацию с домом. Представители ЛДПР помогли жильцам собрать необходимые документы для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

"Расселение должно состояться только к 2029 году, но мы добиваемся, чтобы людям дали временное жильё. Оставаться в здании опасно. Решаем этот вопрос", – рассказал Максим Железовский.

Активисты ЛДПР в Бийске занимаются и другими проблемами. Так, депутат Вадим Глушков провёл рейд по бийским дорогам, по результатам которого направил в мэрию список опасных для участников движения пешеходных переходов. В ответ на это обращение в мэрии города начали принимать меры: на улицах Социалистической, Воинов-Интернационалистов и Радищева городские службы спилили кусты, закрывающие знаки пешеходного перехода. А возле Дворца культуры нанесена новая разметка.

Максим Железовский и Константин Комаров направили городским властям требование ликвидировать стихийные мусорные свалки, расположенные на обочине дороги при выезде из наукограда. "Прежде всего, самим бийчанам следует понять, что экологическая обстановка во многом зависит от нас и следует самим блюсти чистоту и не мусорить, – заметил Комаров. – Мы регулярно проводим экологические рейды в городе, чистим берега рек Катуни и Бии, следим за порядком по мере сил. Но власть не должна закрывать глаза на мусорные горы, вырастающие особенно активно летом, в период отпусков", – подчеркнул депутат от ЛДПР Максим Железовский.