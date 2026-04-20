Алтайское фотосафари. В Тюменцевском районе заметили косуль, а у Юдихи — верблюдов

Наблюдения были сделаны в разное время суток и в разных точках маршрута

20 апреля 2026, 07:48, ИА Амител

Жители Алтайского края рассказали о необычных встречах с животными во время поездки по региону. По словам очевидцев, им удалось увидеть как косуль, так и верблюдов в разных районах.

Как сообщила участница Telegram-канала Barnaul 22, поздно вечером она ехала по трассе в Тюменцевский район вдоль Кулундинского канала, где заметила группу косуль. По ее словам, животные стояли спокойно и не проявляли беспокойства.

«Стоят так тихо, спокойно, такие красивые», — поделилась она.

Позже, уже днем, во время обратной поездки, в районе Юдихи очевидцев ожидала еще одна встреча, на этот раз — с верблюдами.

Наблюдения были сделаны в разное время суток и в разных точках маршрута. По словам очевидцев, подобные встречи стали для них неожиданными.

Ранее в Республике Алтай, на Южно-Чуйском хребте, фотоловушка зафиксировала редкого снежного барса с укороченным хвостом, ученые смогли установить происхождение животного.