На улице Георгиева в Барнауле полностью выгорел автомобиль
20 апреля 2026, 07:34, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле днем 19 апреля произошел пожар — на улице Георгиева загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По их словам, на место оперативно прибыли пожарные расчеты.
Судя по опубликованным фотографиям, огонь практически полностью уничтожил транспортное средство.
О причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщается. Официальных комментариев от ГУ МЧС по Алтайскому краю на момент публикации также не поступало.
