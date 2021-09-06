МуЗКомЕдиЯ: и.о. директора алтайского театра раскритиковал качество ремонта фасада здания

Ремонт фасада здания Алтайского государственного музыкального театра проходит с некоторыми недочётами. Так, например, буквы, которые должны разместить на одной из стен учреждения, сделали разного размера. Подрядчику придётся их переделывать. Много и других недочётов. Об этом в эфире телеканала "Толк" рассказал и.о. директора театра Андрей Малышев.

"Как и в любой стройке, есть неурядицы. Должно быть название нашего театра на фасаде. Оказывается, что одни буквы меньше других. Договорились, что их переделают. Но есть и хорошие изменения. Если раньше рядом с театром было только 10 фонарей, то сейчас обещают, что здание будет светиться как новогодняя ёлка", – пояснил Малышев.

На ремонт Алтайского государственного музыкального театра из бюджета региона выделили 30 миллионов рублей. Работы обещают завершить к середине сентября 2021 года. Подрядчику предстоит отремонтировать два крыльца, выходящих на пр. Комсомольский и Обской бульвар.

Кроме того, фасад здания утеплят. После ремонта он приобретёт песочный оттенок, что будет сочетаться с цветами соседнего здания – администрации Октябрьского района Барнаула. Нижнюю часть облицовки здания музыкального театра планируется сделать из керамогранита коричневого цвета. А вот витражи и окна переделывать не будут: их меняли несколько лет назад. С двух сторон здания появится современное название: "Алтайский государственный музыкальный театр". Афишу установят со стороны проспекта Комсомольского.

Отметим, что директор театра Галина Санжарова в настоящее время находится в отпуске. Он длится уже почти полгода. Сейчас она проходит в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". 16 декабря 2020 года инженер подключал гирлянды в фойе второго этажа с помощью строительной вышки. Не имея страховочного снаряжения, мужчина упал с пятиметровой высоты на пол. С множественными переломами его доставили в больницу, где пострадавший впоследствии скончался.