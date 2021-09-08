Жители квартир, пострадавших при взрыве газа в Ногинске, получат по 30 тысяч рублей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что жильцы квартир, пострадавших при взрыве газа в Ногинске, получат по 30 тысяч рублей. Для одиноких людей размер этой выплаты увеличат до 50 тысяч.

"По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тыс. рублей, если одинокий человек – 50 тыс. рублей", – цитирует Воробьёва ТАСС.

Власти Подмосковья также помогут с ремонтом машин, пострадавших в результате взрыва.

Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По одной из версий, инцидент случился из-за того, что жильцы решили согреться холодной ночью и оставили газ включённым на ночь. В результате огонь потух, помещение наполнилось газовоздушной смесью, а утром, при включении света, она взорвалась. Среди пострадавших двое детей – девочки 11 и 5 лет.

Два человека погибли.