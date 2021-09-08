Два человека погибли после взрыва газа в Ногинске

Два человека погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя подмосковного СК Анну Тертичную.

"Погибшие – женщина и мужчина", – добавила она. В МЧС уточнили, что ранены девять человек, в том числе двое детей.

Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По одной из версий, инцидент случился из-за того, что жильцы решили согреться холодной ночью и оставили газ включённым на ночь. В результате огонь потух, помещение наполнилось газовоздушной смесью, а утром, при включении света, она взорвалась.

Среди пострадавших двое детей – девочки 11 и 5 лет.