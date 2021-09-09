Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Президент России Владимир Путин 9 сентября подписал указ о присвоении звания Героя России погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", – сказано в документе.

Напомним, что, по официальной информации, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".

Позднее в СМИ появилась информация о том, что обстоятельства гибели главы МЧС были иными.