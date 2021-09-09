Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Президент России Владимир Путин 9 сентября подписал указ о присвоении звания Героя России погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", – сказано в документе.
Напомним, что, по официальной информации, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".
Позднее в СМИ появилась информация о том, что обстоятельства гибели главы МЧС были иными.
Комментарии
https://readovka.news/news/79824
какая-то мутная история
Так вроде ж отдыхал на водопаде и свалился, а в чем геройство?
потому шта герой
9.09.2021 14:31
- гость -
Так вроде ж отдыхал на водопаде и свалился, а в чем геройство?
В том что у путина охранником работал, почитайте его биографию.
9.09.2021 14:31
- гость -
Герой согласно Указу. Точка.
9.09.2021 14:31
- гость -
В царе штоле сомневаешься? Надо тебя новичком присыпать, чтобы все эти либеральные вопросики из тебя вытравить.
Все ущербные высказались или ещё желающие будут поплеваться желчью на чужом горе?
9.09.2021 14:51
- гость -
А разве кто то плохое говорит про погибшего? Тут поднят вопрос по поводу решения президента. А оно что то сомнительное... Да и вокруг трагедии не все так ясно...
Может награждать другого человека надо было...
Жаль, конечно, мужика! Но....муть мутная кака-то. А уже и медальки раздають!
Выпили, закусили, пошли на берег озера. Озеро далеко от места учений.
Это как учения в ГорноАлтайске, а героя получил на Ае.
Это рази геройство. Птьху
Подростки людей из горящих домов выводят, а героев им не дают почему то...
Сначала у нас глава мчс не соблюдает технику безопасности, а что потом???
Антикоррупционный комитет будет брать взятки???
Может полицейские, которые должны ловить бандитов, сами станут бандитами???
Или может президент, являющийся гарантом конституции поменяет ее под себя??
Или еще большая нелепость, что президент внесет указ, который противоречит его новой, измененной конституции??
Ну и бреееед.
Погиб на озере Лама на заповедном плато Путорана в 120 км от Норильска. Герой, однозначно.
Мы конечно не знаем в чем заключается "геройство" этого человека. Возможно нам и не положено пока знать, может-быть через 20-25 лет будет опубликована информация о его подвигах и всем все станет ясно. Но в данном случае в настоящий момент, принижается значимость звания Героя России. Если были заслуги - почему не дали звезду раньше? Я не в коем случае не хочу обидеть родственников этого человека, речь сейчас да-же не про него, а про то что звания, тем более такие почетные даются в "междусобойчиковом режиме"
Братаны прощаются...
герой или не герой судить не нам..По времени находился в служебной командировке, а значит при исполнении.. Одно ясно- был подготовлен защищать первое лицо поэтому и прыгнул на рефлексе, не оценив полностью ситуацию. Многие ли из комментаторов способны на быстрое принятие правильного решения?
9.09.2021 16:08
гость
Мы конечно не знаем в чем заключается "геройство" этого человека. Возможно нам и не положено пока знать, может-быть через 20-25 лет будет опубликована информация о его подвигах и всем все станет ясно. Но в данном случае в настоящий момент, принижается значимость звания Героя России. Если были заслуги - почему не дали звезду раньше? Я не в коем случае не хочу обидеть родственников этого человека, речь сейчас да-же не про него, а про то что звания, тем более такие почетные даются в "междусобойчиковом режиме"
Со зрением беда?
"за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга"
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/09/09/2021/6139aa249a7947c394c9ae68?from=newsfeed
9.09.2021 16:29
Nemo
герой или не герой судить не нам..По времени находился в служебной командировке, а значит при исполнении.. Одно ясно- был подготовлен защищать первое лицо поэтому и прыгнул на рефлексе, не оценив полностью ситуацию. Многие ли из комментаторов способны на быстрое принятие правильного решения?
Всё на что они способны, попивая пивко в грязных трениках обсасывать непонятные статейки на непонятных телеграмм-каналах и плеваться желчью от собственной неполноценности. Им всегда все всё должны, а они никому ничем не обязаны. Что ни новость - сплошной поток негатива.
Уже пишут, что погибло ПЯТЬ человек и вся история смачно отдаёт классической "ликвидацией".
То, что в стране действуют эскадроны смерти, уже ни для кого не секрет.
И то ли ещё будет с пресловутым транзитом.
Ну как тут не поверишь в версию Стрелкова с ядерными бункерами для "маршала" на границе Тувы.
Но нам главное в ближайшем будущем будет - элементарно выжить!
Другой вопрос, что доживать придётся уже в совсем другой стране или даже странах.
9.09.2021 16:49
- гость -
Уже пишут, что погибло ПЯТЬ человек и вся история смачно отдаёт классической "ликвидацией".
То, что в стране действуют эскадроны смерти, уже ни для кого не секрет.
И то ли ещё будет с пресловутым транзитом.
Ну как тут не поверишь в версию Стрелкова с ядерными бункерами для "маршала" на границе Тувы.
Но нам главное в ближайшем будущем будет - элементарно выжить!
Другой вопрос, что доживать придётся уже в совсем другой стране или даже странах.
Кто вам это пишет? Можете хоть один источник указать? Про эскадроны смерти лично для меня секрет.
в стране действуют эскадроны смерти
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С Украины или морские котики?
Уже понятно, что конторских, которые "в теме", будут массово и беспощадно выкашивать.
История мутная- это факт. Жизни человеческие жаль - скорбим. Но указ о присвоении звания Героя России - перебор. Где защищались интересы России? России его жизнь не нужна была.
Зиничев и оператор погибли при посещении водопада в Путоранском заповеднике Красноярского края, а не на учениях под Норильском.
9.09.2021 14:51
- гость -
Все ущербные высказались или ещё желающие будут поплеваться желчью на чужом горе?
Ущербные верят в героев путинизма.
Кириенко стал героем за фальсификацию выборов, главврач за отравление Навального, Меркадер за убийство Троцкого, Кадыров за то, что академик, пацану герою, что спас взвод медаль За отвагу, а его нач. штаба, что был в 7 км. от боя орден Красного знамени и т.д.
Неужели кто то еще верит в награды?