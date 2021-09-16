Пьяного хирурга из Бийска отстранили от работы

Хирурга центральной больницы Бийска отстранили от работы после сообщений о том, что он пришёл в операционную в пьяном виде и причинил вред пациенту. В отношении врача начато служебное расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу алтайского Минздрава.
Ранее пользователь Instagram рассказал, что его друг с переломами после ДТП попал в центральную больницу Бийска. На операцию пришёл пьяный хирург, который не смог ввести пациенту обезболивающее. Врач проколол щёку и налил препарат в рот. После этого сообщения следователи начали досудебную проверку.
В центральной больнице Бийска заявили, что уже неоднократно пытались влиять на сотрудника выговорами и увольнением, но из-за нехватки персонала хирурга-пьяницу пришлось вернуть на работу.
Комментарии
ужас! Господи, что же творится
теперь Бийск вообще без хирурга остался ))
ну только подумать, насколько он был пьян, что не мог поставить укол. А если б он начал его еще и оперировать, он бы его зарезал