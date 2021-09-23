Барнаульские трамваи № 4 и № 5 изменят свой маршрут на выходные

С 22:00 24 сентября до 05:00 27 сентября в Барнауле изменится движение трамвайных маршрутов № 4 и № 5. Как сообщает пресс-центр мэрии, в это время рабочие проведут ремонт трамвайных путей на узловом соединении между улицами Челюскинцев и Анатолия.

В связи с этим движение в оба направления по улице Анатолия на участке от Челюскинцев до станции "Депо № 1" будет ограничено.

На этот период движение маршрута № 4 продлят до площади Свободы, а маршрут № 5 продолжит работать по своему направлению, но без захода на станцию "Депо № 1".

Напомним, ранее барнаульские перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, второй раз за полгода обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. С 1 ноября они просят поднять тарифы сразу на пять рублей.

По их словам, сейчас для транспортного бизнеса не лучшие времена: рынок лихорадит, с маршрутов уже ушли многие предприятия. Повышение цен определённо вызовет недовольство у пассажиров, но если ничего не предпринять, городу может грозить транспортный коллапс.