Алтайский медик из Госдумы стал министром в соседней республике

Известный алтайский врач и депутат Госдумы минувшего созыва Валерий Елыкомов получил пост министра здравоохранения Республики Алтай, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники в правительстве региона.
С 2005 по 2010 год Валерий Елыкомов руководил здравоохранением Алтайского края. В 2010-2012 годах он был главным врачом Алтайского краевого кардиологического диспансера, а с 2012-го по 2016-й – главным врачом Алтайской краевой клинической больницы.
С 2016 по 2021 год Елыкомов входил в VII созыв Государственной думы в составе фракции "Единая Россия" и работал в комитете по охране здоровья. На выборах в новый состав парламента он попал в список "Единой России" по территориальной группе, однако слабые результаты партии и низкая позиция в списке не позволили ему вновь попасть в Госдуму.
По сообщению источников "Банкфакса", накануне выборов кураторы внутренней политики в регионах получили из администрации президента установку трудоустроить всех думцев, которые не продлят депутатские полномочия. Среди них оказался и Елыкомов, однако в Алтайском крае для него должности не нашлось. По некоторым данным, глава республики Олег Хорохордин предложил Елыкомову пост министра ещё весной. По итогам переговоров глава согласился взять паузу до истечения полномочий созыва Госдумы.
Ранее сообщалось, в какие комитеты Госдумы нового созыва вошли семь кандидатов от Алтайского края.
Комментарии
В правительстве региона полно врачей, при этом медицина в крае показала критическую неспособность бороться с современными вызовами, высоченную смертность. Отказ же в плановой медицинской помощи выглядит как диверсия против своего народа. Неужто медики не знали о последствиях???
Не верю...
Повезло республике ,хороший доктор и правильный управленец .
Валерий Анатольевич, к сведению комментатора выше, с нуля создал службу крови в Алтайском крае, так что к нему не стоит предъявлять претензии...
18.10.2021 10:39
Митенька
У нас все люди хорошие, но дела которые они творят коллективно, придя во власть, оборачивается катастрофическим вымиранием народа. С чего бы это?
Власть
отрезвляетослепляет людей??
18.10.2021 10:46
- гость -
18.10.2021 10:49
- гость -
***
У Вас есть что-то конкретно против Елыкомова, или просто так, совершить акт ментальной дефекации в хорошей нровости...?
А скандал, лет 7 назад примерно, по закупки томографов по завышенным ценам разве не с ним был связан?
Митенька, да никто не спорит, все они белые и пушистые, думают только о народе, никто о них плохого не скажет. Но а то что потом особо избранные на скамейку присаживаются, ну с кем не бывает.
Мужик с типичным лицом гипертоника всего лишь навсего на всю жизнь за счёт налогоплательщиков решил свои собственные финансовые и житейские проблемы.
Для нас он не сделал вообще НИЧЕГО!
18.10.2021 11:18
Митенька ржевский
где ты, болезный в постах :
18.10.2021 10:46
- гость -
18.10.2021 10:49
- гость -
дефекацию увидел?