Алтайский медик из Госдумы стал министром в соседней республике

Известный алтайский врач и депутат Госдумы минувшего созыва Валерий Елыкомов получил пост министра здравоохранения Республики Алтай, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники в правительстве региона.

С 2005 по 2010 год Валерий Елыкомов руководил здравоохранением Алтайского края. В 2010-2012 годах он был главным врачом Алтайского краевого кардиологического диспансера, а с 2012-го по 2016-й – главным врачом Алтайской краевой клинической больницы.

С 2016 по 2021 год Елыкомов входил в VII созыв Государственной думы в составе фракции "Единая Россия" и работал в комитете по охране здоровья. На выборах в новый состав парламента он попал в список "Единой России" по территориальной группе, однако слабые результаты партии и низкая позиция в списке не позволили ему вновь попасть в Госдуму.

По сообщению источников "Банкфакса", накануне выборов кураторы внутренней политики в регионах получили из администрации президента установку трудоустроить всех думцев, которые не продлят депутатские полномочия. Среди них оказался и Елыкомов, однако в Алтайском крае для него должности не нашлось. По некоторым данным, глава республики Олег Хорохордин предложил Елыкомову пост министра ещё весной. По итогам переговоров глава согласился взять паузу до истечения полномочий созыва Госдумы.

Ранее сообщалось, в какие комитеты Госдумы нового созыва вошли семь кандидатов от Алтайского края.