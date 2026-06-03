50 млн — на гектар. Томенко назвал условия для резидентов индустриального парка в Барнауле

Технопарк создается при поддержке федерального правительства

03 июня 2026, 15:57, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле продолжается создание индустриального парка, который расположен на пересечении улицы Звездной и Павловского тракта. Предприятия смогут получить подготовленные для строительства участки на площади 65 гектаров в аренду для реализации инвестиционных проектов, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Max-канале.

«Будущий резидент индустриального парка должен представить в управляющую компанию проект создания промышленного производства с объемом вложений не менее 50 млн рублей на каждый запрашиваемый гектар и завершить проектирование и строительство в течение 18 месяцев с даты предоставления участка», — отметил Томенко.

Эти и другие критерии, а также процедура рассмотрения заявок потенциальных резидентов были определены на заседании наблюдательного совета фонда.

Управлением парка и его инфраструктурным обустройством занимается специализированная управляющая компания "Алтайпромпарк", учредителем которой является Фонд развития Алтайского края.

Напомним, индустриальный парк создается при поддержке федерального правительства — в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, которая рассчитана на период с 2025 по 2030 год.

Общий объем поддержки из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы составит 6 млрд рублей — по 1 млрд в год. На строительство инфраструктуры индустриального парка выделено 710 млн рублей.

По предварительным расчетам на территории индустриального парка могут быть размещены промышленные помещения площадью более 120 тысяч квадратных метров. Весь индустриальный парк будет обеспечен необходимой инфраструктурой, резидентам останется организовать подключение к сетям только в границах участка.