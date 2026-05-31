Режим ЧС ввели в ростовском поселке после атаки БПЛА на нефтебазу
Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров
31 мая 2026, 21:14, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В ночь на 31 мая поселок Матвеев Курган в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, в результате чего произошло возгорание нефтебазы, пишет "КП — Ростов-на-Дону".
Как сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавших среди жителей нет.
По предварительной информации, площадь возгорания составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Повреждены 17 домовладений, один автомобиль, три магазина и одна аптека. В тушении пожара были задействованы более ста человек.
08:46:54 01-06-2026
Всё в порядке. Всё хорошо. Всё потушили. А горят только шишки. Их много. Вот и горят.