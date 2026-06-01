Онищенко оценил риск вспышки холеры в России после эпидемии в Нигерии

По словам эпидемиолога, ситуация в стране находится под контролем, а наиболее опасными месяцами традиционно считаются июнь — сентябрь

01 июня 2026, 14:16, ИА Амител

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Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru прокомментировал вспышку холеры в Нигерии, унесшую жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно зарегистрировано более трех тысяч случаев заражения. Однако, по словам академика, россиянам опасаться нечего.

Онищенко отметил, что ситуация в России находится под полным контролем. Еще в 1980-е годы страну условно разделили на регионы по степени риска возникновения холеры. В первую очередь это южные территории, например, Астраханская область.

«Из Волги в Каспийское море сбрасывается все, что собирается в Тверской области, Московской, Ярославской и так далее. Наиболее опасные месяцы — июнь, июль, август и сентябрь. В холодное время исследования водоемов прекращаются», — пояснил эпидемиолог.

По словам Онищенко, в настоящий момент вспышка холеры россиянам не грозит. Регулярные исследования водоемов возобновятся, когда вода прогреется до 17 градусов.