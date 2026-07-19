Комплектующие ABS. Как устроена система и почему ломаются датчики

Рассказываем о признаках неисправности и выборе запчастей

19 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHGkjLd

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Горящая желтая лампа ABS ("ЭйБиЭс") на приборной панели заставляет водителя нервничать при каждом резком нажатии на педаль тормоза. Если система ABS отключается, машина на скользкой дороге моментально превращается в неуправляемый снаряд, а колеса блокируются намертво при первой попытке экстренного торможения.

Вернуть контроль над автомобилем помогает своевременная замена вышедших из строя деталей тормозной системы.

Устройство электронной системы торможения

Безопасность вождения в плохую погоду напрямую зависит от согласованной работы гидравлического и электронного контуров тормозов. Колесный датчик ABS непрерывно считывает частоту вращения ступицы, отправляя электрические импульсы в блок управления.

Электронный блок анализирует данные, полученные от каждого колеса индивидуально. При угрозе блокировки клапаны гидроблока снижают давление в тормозном суппорте, позволяя протектору шины зацепиться за асфальт. Слаженная работа узлов исключает потерю сцепления с дорогой и минимизирует вероятность аварии.

Причины износа комплектующих ABS

Комплектующие ABS ежедневно работают в агрессивной среде под воздействием влаги, песка и дорожной химии. Чаще всего из строя выходит датчик ABS из-за постоянной вибрации и близкого расположения к раскаленным тормозным дискам. Тонкий провод сенсора перетирается о детали подвески или перегнивает в месте крепления.

Зубчатый ротор ABS тоже подвержен естественному износу и механическим повреждениям. Попадание мелкого гравия между зубьями гребенки разрушает магнитный слой или скалывает металл, нарушая считывание сигналов. Электронный блок управления ABS страдает от окисления внутренних контактов, если нарушена герметичность пластикового корпуса.

Загрязнение тормозной жидкости ухудшает работу внутренних клапанов гидроблока, вызывая их залипание. Мусор и продукты износа колодок засоряют каналы, из-за чего педаль становится жесткой, а отклик системы замедляется. Своевременное обслуживание помогает избежать критических дефектов и дорогостоящей замены узлов в сборе.

Поиск неисправностей и подбор запчастей

Определить критический износ деталей тормозов можно по явным признакам:

постоянное свечение индикатора неисправности на панели приборов;

сильная отдача в педаль при обычном плавном замедлении;

увод автомобиля в сторону при торможении на сухом покрытии;

полное отсутствие характерного треска при экстренной остановке.

При замене изношенных элементов стоит выбирать детали проверенных брендов. Качественный датчик ABS стоит от 2000 до 7000 руб., а попытка сэкономить на безопасности увеличивает тормозной путь. Регулярная очистка датчиков от металлической пыли продлевает срок их службы и сохраняет эффективность всей системы ABS.

Общество с ограниченной ответственностью "Гринлайт"

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