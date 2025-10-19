Алтай вошел в тройку регионов Сибири с самыми высокими зарплатами водителей
В СФО с января по сентябрь 2025 года было открыто почти 42 тысячи вакансий для водителей
19 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Согласно исследованию платформы hh.ru, проведенному за период с января по сентябрь 2025 года, два алтайских региона демонстрируют одни из самых высоких в Сибири предложений по заработной плате для водителей.
Республика Алтай занимает второе место в округе с медианной зарплатой 180,1 тысячи рублей, а Алтайский край замыкает тройку лидеров с показателем 160,4 тысячи рублей. Первое место в этом рейтинге у Республики Тыва (205 тысяч рублей).
При этом рост доходов водителей в алтайских регионах оказался довольно умеренным: в Республике Алтай он составил 5% по сравнению с прошлым годом, а в Алтайском крае – около 1%. Для сравнения: в Новосибирской области зарплаты водителей выросли на 19%, а в Томской – на 14%.
По количеству вакансий Алтайский край является одним из лидеров Сибирского федерального округа: здесь было размещено 6,2 тысячи предложений о работе, что составляет 15% от общего числа вакансий водителей в СФО.
В Республике Алтай спрос значительно скромнее – около 300 вакансий (1% от общего объема). Основной спрос на водителей в регионе формируют компании из сферы перевозок, логистики, добывающей и строительной отраслей.
Конкуренция за рабочие места в обоих алтайских регионах оценивается как умеренная и составляет 5,9 резюме на одну вакансию, что соответствует среднему показателю по округу и говорит о сбалансированности рынка труда для этой профессии. В целом по Сибири с января по сентябрь 2025 года было открыто почти 42 тысячи вакансий для водителей.
Ранее Алтайский край занял первое место в антирейтинге по средним зарплатам СФО. С января по июль этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 61 599 рублей – это самый низкий показатель в Сибири.
02:13:09 20-10-2025
Специально зашёл на зарплату.ру. Вся лента объявлений забита какой-то Назаровой с предложением водителя-курьера "доставки эмоций доставки подарков и сюрпризов" с доходом по 200 тыр. Десятки просто однотипных странных объявлени. И единицы похожих на реальные вакансии с з.п., которая нифига не больше 40-50 тыр.
10:06:53 20-10-2025
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...
Ну, если вы берёте зарплату водителя кортежа президента и водителя трамвая и выводите среднее, то да, получается 150-200, но не потому, что так получают все, а потому, что водитель кортежа получает 3000000 рублей, а водитель трамвая — 45000 рублей, вот вам и среднее в 150000-200000.
Средняя температура по больнице блин.
16:26:16 20-10-2025
Гость (10:06:53 20-10-2025) Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...Ну, если ... Тут говорится о медианной зарплате, это разные вещи
11:28:23 20-10-2025
Насмешнили!!!