Алтай вошел в тройку регионов Сибири с самыми высокими зарплатами водителей

В СФО с января по сентябрь 2025 года было открыто почти 42 тысячи вакансий для водителей

19 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно исследованию платформы hh.ru, проведенному за период с января по сентябрь 2025 года, два алтайских региона демонстрируют одни из самых высоких в Сибири предложений по заработной плате для водителей.

Республика Алтай занимает второе место в округе с медианной зарплатой 180,1 тысячи рублей, а Алтайский край замыкает тройку лидеров с показателем 160,4 тысячи рублей. Первое место в этом рейтинге у Республики Тыва (205 тысяч рублей).

При этом рост доходов водителей в алтайских регионах оказался довольно умеренным: в Республике Алтай он составил 5% по сравнению с прошлым годом, а в Алтайском крае – около 1%. Для сравнения: в Новосибирской области зарплаты водителей выросли на 19%, а в Томской – на 14%.

По количеству вакансий Алтайский край является одним из лидеров Сибирского федерального округа: здесь было размещено 6,2 тысячи предложений о работе, что составляет 15% от общего числа вакансий водителей в СФО.

В Республике Алтай спрос значительно скромнее – около 300 вакансий (1% от общего объема). Основной спрос на водителей в регионе формируют компании из сферы перевозок, логистики, добывающей и строительной отраслей.

Конкуренция за рабочие места в обоих алтайских регионах оценивается как умеренная и составляет 5,9 резюме на одну вакансию, что соответствует среднему показателю по округу и говорит о сбалансированности рынка труда для этой профессии. В целом по Сибири с января по сентябрь 2025 года было открыто почти 42 тысячи вакансий для водителей.

Ранее Алтайский край занял первое место в антирейтинге по средним зарплатам СФО. С января по июль этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 61 599 рублей – это самый низкий показатель в Сибири.