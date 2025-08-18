Край, если рассматривать сибирские регионы, занял последнее место в рейтинге

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доле работающих с высокой зарплатой, а Республика Алтай – 74-е, сообщает РИА Новости.

Для анализа использовался период с апреля 2024-го (за этот год средняя зарплата в России составила 88 тыс. рублей) по апрель 2025-го (в этом месяце средняя зарплата составила уже 97,4 тыс. рублей). Основным показателем для ранжирования регионов стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены.

«В Алтайском крае доля работников с зарплатой выше среднего по стране – 11,5%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране – 1,3%», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай доля таких работников составляет 13,1% и 1,9% соответственно.

Среди сибирских регионов выше всех в рейтинге находится Иркутская область (13-е место), где 38,1% работников получают зарплату выше среднего по стране, а 8% – выше двух средних.

Красноярский край занял 17-е место (35,7% и 8,3%), Кемеровская область – на 18-м месте (33,6% и 5,9%), Томская область – на 22-м месте (30,1% и 5,6%), Новосибирская область оказалась на 29-м месте (26,9% и 4,8%), Омская область – на 36-м месте (23,6% и 4,1%), Республика Хакасия – на 45-м месте (21,8% и 2,6%), Республика Тыва – на 60-м месте (18% и 2,9%).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где две трети работников (66,5%) получают зарплату выше среднероссийской. Москва, где 46,3% работников получают выше среднего, оказалась на седьмом месте.

Последние места заняли республики Кабардино-Балкарская (8,1% и 1%), Чеченская (6,1% и 1%) и Ингушетия (6% и 1%).

