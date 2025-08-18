На Алтае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране
18 августа 2025, 11:14, ИА Амител
Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доле работающих с высокой зарплатой, а Республика Алтай – 74-е, сообщает РИА Новости.
Для анализа использовался период с апреля 2024-го (за этот год средняя зарплата в России составила 88 тыс. рублей) по апрель 2025-го (в этом месяце средняя зарплата составила уже 97,4 тыс. рублей). Основным показателем для ранжирования регионов стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены.
«В Алтайском крае доля работников с зарплатой выше среднего по стране – 11,5%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране – 1,3%», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай доля таких работников составляет 13,1% и 1,9% соответственно.
Среди сибирских регионов выше всех в рейтинге находится Иркутская область (13-е место), где 38,1% работников получают зарплату выше среднего по стране, а 8% – выше двух средних.
Красноярский край занял 17-е место (35,7% и 8,3%), Кемеровская область – на 18-м месте (33,6% и 5,9%), Томская область – на 22-м месте (30,1% и 5,6%), Новосибирская область оказалась на 29-м месте (26,9% и 4,8%), Омская область – на 36-м месте (23,6% и 4,1%), Республика Хакасия – на 45-м месте (21,8% и 2,6%), Республика Тыва – на 60-м месте (18% и 2,9%).
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где две трети работников (66,5%) получают зарплату выше среднероссийской. Москва, где 46,3% работников получают выше среднего, оказалась на седьмом месте.
Последние места заняли республики Кабардино-Балкарская (8,1% и 1%), Чеченская (6,1% и 1%) и Ингушетия (6% и 1%).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае "бедняков" в восемь раз больше, чем "богатых".
11:20:42 18-08-2025
Какие 11 % ? 1 % -вот это ПРАВДА!!!
11:31:08 18-08-2025
Гость (11:20:42 18-08-2025) Какие 11 % ? 1 % -вот это ПРАВДА!!!...
11.5% выше средней по стране??? Да, это очень хороший результат, если бы так было. Удивляет другое, как с таким хорошим процентом мы могли оказаться на 77-м месте?
11:46:53 18-08-2025
Гость (11:31:08 18-08-2025) 11.5% выше средней по стране??? Да, это очень хороший ре...
88,5 % людей в крае сколько получают?)))А про среднюю зарплату в крае уже все всё понимают))), поэтому и едут в другие регионы.
12:35:28 18-08-2025
правда в том, что большинство серую зп получает. Если бы статистика учитывала полную сумму, было бы не меньше 50% работников. Очень много у нас кредитчиков и алиментщиков. У меня, как руководителя, чуть ли не каждый второй просит официально платить МРОТ, чтобы приставам и их же детям(работника) по минимуму доставалось
12:43:25 18-08-2025
И откуда у вас такой объем налички? Что вы ее можете выводить в таком количестве?
15:16:57 18-08-2025
я разве написал, что плачу в серую? Это "тело" предлагает "Вот работал я на дядю Васю, он меня официально на пол-ставки устроил, и платил бывшей 2,5 тысячи алиментов на сына. Мне вон надо машину поменять. Можете тоже на пол-ставки?"
13:15:05 18-08-2025
Другие регионы получают только белую зарплату??? Серую, как Вы считаете, только в Алтайском крае? Поэтому по средней зарплате в конце таблицы?
15:22:52 18-08-2025
другие регионы тоже скрывают, но есть рейтинг, где АК занимает чуть ли не верхнюю строчку по сокрытию. Посмотрите на машины на дороге, на парковках ТЦ? Машин ни сколько не меньше и они не дешевле машин в Новосибирске. А в Горном сутки стоят от 10т на человека, запись на две недели вперед. И людей из нашего края не меньше, чем из Кузбасса и Нска
15:06:45 18-08-2025
Вы, любезный,просто глупы. Или просто школьник ещё.
11:31:19 18-08-2025
Именно столько у нас высокооплачиваемых чиновников.
11:31:21 18-08-2025
Да нет. сотрудники силовых ведомств, суьи, полиция, военные, часть сотрудников администраций как раз и наберетеся цифра 11 процентов. Остальные просто нищенствуют. Я за 25 лет работы по юридическим проффесиям не заработал ни на квартиру ни на машину. В 51 год просто бомж.
11:55:07 18-08-2025
Значит уровень знаний дно.
14:42:09 18-08-2025
Возможно честный...
15:07:57 18-08-2025
Когда родители из дома выгонят, тогда и будешь иметь право на свое мнение.
13:38:30 18-08-2025
Открываем Трудвсем и там зарплаты - МРОТ , ну или 30-40, до вычета налогов. Разница не большая.
13:39:57 18-08-2025
Особенно радуют вакансии на гражданские должности в госучреждениях и МВД , с зарплатой в МРОТ, а сами сотнями получают, но спрос за МРОТ большой, пока не вымрешь