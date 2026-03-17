В Госдуме попросили проверить российские компании на "зарплатный сговор"
По мнению Яны Лантратовой, политика работодателей "тормозит развитие и бьет по карману"
17 марта 2026, 13:27, ИА Амител
Российские компании попросили проверить на наличие "зарплатного сговора", пишет РБК. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.
Депутат сослалась на публикацию издания, где говорится о распространении неформальных договоренностей. Суть таких соглашений заключается в том, что компании взаимно обязуются не переманивать друг у друга дефицитных специалистов и сдерживать рост зарплат этих сотрудников.
Яна Лантратова характеризует подобную практику как "крайне тревожную". В документе подчеркивается:
«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленной не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан».
По мнению депутата, подобные договоренности способны искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение работников, а также создавать необоснованные преимущества для участников соглашений за счет ущемления прав наемного персонала.
В беседе с РБК Яна Лантратова дополнительно пояснила свою позицию:
«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке. Поэтому прошу ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией и договоренности о непереманивании сотрудников».
Теперь предстоит выяснить, насколько широко распространены подобные соглашения и соответствуют ли они антимонопольному законодательству. При этом накануне сообщалось, что работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам.
14:20:20 17-03-2026
ФАС как всегда нарушений не найдет. Самая бесполезная контора.
14:33:43 17-03-2026
Гость (14:20:20 17-03-2026) ФАС как всегда нарушений не найдет. Самая бесполезная контор... Вы забыли про ФССП, они где то + - ноздря в ноздрю идут.
14:28:02 17-03-2026
Сам с этим столкнулся когда hr узнала из какой компании хочу перейти к ним. Прямо сказали что у них договор между организациями не переманивать спецов.
14:35:32 17-03-2026
Я только написать (14:28:02 17-03-2026) Сам с этим столкнулся когда hr узнала из какой компании хочу... Так напишите, какая организация. Вас же всё равно не взяли)))
14:38:17 17-03-2026
Я только написать (14:28:02 17-03-2026) Сам с этим столкнулся когда hr узнала из какой компании хочу... А вы в чем спец? В швец, жнец или на дуде дудец?
15:45:16 17-03-2026
Почему в Алтайском крае зарплаты никак не могут догнать общероссийский показатель? Ведь постоянно пишут,что во многих отраслях мы в лидерах,что все хорошо: море меда, молока, сельхозпродуктов, туризм процветает.
16:53:13 17-03-2026
странно, обычно когда ты спец то всем пофиг откуда ты. есдли действительно спец а не голова говорящая
18:27:09 17-03-2026
у работодателей один сговор держать рабочих на голодном пайке а себе отстегивать по максимуму, так было испокон веков на Руси и это не искоренить.
19:06:11 17-03-2026
Похоже на ловлю черной кошки …., особенно, если ее там нет
20:06:55 17-03-2026
Бред. Ну могут договориться крупняки - скажем 20 крупнейших банков или 10 крупнейших транспортных компаний. Но 100 000 фирм как догориться могут…. ?
00:22:14 18-03-2026
Юрий (20:06:55 17-03-2026) Бред. Ну могут договориться крупняки - скажем 20 крупнейших ... Погуглят где и сколько платят, там же не совсем дураки сидят.