В Госдуме попросили проверить российские компании на "зарплатный сговор"

По мнению Яны Лантратовой, политика работодателей "тормозит развитие и бьет по карману"

17 марта 2026, 13:27, ИА Амител

Люди раздражены на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российские компании попросили проверить на наличие "зарплатного сговора", пишет РБК. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.

Депутат сослалась на публикацию издания, где говорится о распространении неформальных договоренностей. Суть таких соглашений заключается в том, что компании взаимно обязуются не переманивать друг у друга дефицитных специалистов и сдерживать рост зарплат этих сотрудников.

Яна Лантратова характеризует подобную практику как "крайне тревожную". В документе подчеркивается:

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленной не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан».

По мнению депутата, подобные договоренности способны искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение работников, а также создавать необоснованные преимущества для участников соглашений за счет ущемления прав наемного персонала.

В беседе с РБК Яна Лантратова дополнительно пояснила свою позицию:

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке. Поэтому прошу ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией и договоренности о непереманивании сотрудников».

Теперь предстоит выяснить, насколько широко распространены подобные соглашения и соответствуют ли они антимонопольному законодательству. При этом накануне сообщалось, что работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам.