НОВОСТИЭкономика

Алтайский край занял первое место в антирейтинге по средним зарплатам СФО

В целом по Сибирскому федеральному округу средняя зарплата составляет 84 304 рубля

08 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Специалисты Новосибирскстата опубликовали свежую статистику по доходам населения в регионах Сибирского федерального округа. Алтайский край снова оказался в конце списка.

С января по июль этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 61 599 рублей – это самый низкий показатель в СФО.

На втором месте с конца – Республика Алтай, где средний доход составил 69 260 рублей. Замыкает тройку Омская область с уровнем зарплаты 70 602 рубля.

Далее расположились: Тыва – 73 476 рублей, Хакасия – 78 648 рублей, Кемеровская область – 81 821 рубль, Новосибирская область – 83 910 рублей, Иркутская область – 94 090 рублей. Лидером рейтинга стал Красноярский край, где жители зарабатывают в среднем 101 831 рубль.

Экономика Алтайский край Статистика зарплаты

Комментарии 8

Avatar Picture
гость

10:47:14 08-10-2025

Чего же удивляться,что квалифицированные кадры бегут.Остаются неучи и криворукие.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:16:11 08-10-2025

гость (10:47:14 08-10-2025) Чего же удивляться,что квалифицированные кадры бегут.Остаютс... Ага, сидят, комментят тут...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:07 08-10-2025

Musik (11:16:11 08-10-2025) Ага, сидят, комментят тут... ... И сколько платят за коменты?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:32 08-10-2025

Гость (11:30:07 08-10-2025) И сколько платят за коменты?... в фбк задай вопрос

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

11:13:39 08-10-2025

Все бы удивились,если бы было по другому.А так-всё как должно и быть.Если высасывать отсюда всё и не давать сюда ничего ,то чего ожидать?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вадим

13:57:30 08-10-2025

Правильно сделал, что детей отправил в другие города учиться, нечего им здесь по окончанию учеты за 3 копейки вкалывать.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зоя

15:10:18 08-10-2025

Ох уж эти средние з.п. Как в анекдоте. Один ест мясо, другой капусту. А в среднем -все едят голубцы...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:49 08-10-2025

Еще бы из этих подсчетов исключить зарплаты чиновников и всякого начальства, оклады которых могут превышать зарплату работников минимум в восемь раз (и это только официально), то место наше будет вообще далеко за пределами рейтинга, где-нибудь во второй десятке со знаком минус. Ибо вакансии, как ни глянешь, от 20 до 32 тысяч до вычета налогов, а средние зарплаты почему-то в два раза больше. Прямо парадокс!

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров