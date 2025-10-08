Алтайский край занял первое место в антирейтинге по средним зарплатам СФО

В целом по Сибирскому федеральному округу средняя зарплата составляет 84 304 рубля

08 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Специалисты Новосибирскстата опубликовали свежую статистику по доходам населения в регионах Сибирского федерального округа. Алтайский край снова оказался в конце списка.

С января по июль этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 61 599 рублей – это самый низкий показатель в СФО.

На втором месте с конца – Республика Алтай, где средний доход составил 69 260 рублей. Замыкает тройку Омская область с уровнем зарплаты 70 602 рубля.

Далее расположились: Тыва – 73 476 рублей, Хакасия – 78 648 рублей, Кемеровская область – 81 821 рубль, Новосибирская область – 83 910 рублей, Иркутская область – 94 090 рублей. Лидером рейтинга стал Красноярский край, где жители зарабатывают в среднем 101 831 рубль.