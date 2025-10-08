Алтайский край занял первое место в антирейтинге по средним зарплатам СФО
В целом по Сибирскому федеральному округу средняя зарплата составляет 84 304 рубля
08 октября 2025, 10:30, ИА Амител
Специалисты Новосибирскстата опубликовали свежую статистику по доходам населения в регионах Сибирского федерального округа. Алтайский край снова оказался в конце списка.
С января по июль этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 61 599 рублей – это самый низкий показатель в СФО.
На втором месте с конца – Республика Алтай, где средний доход составил 69 260 рублей. Замыкает тройку Омская область с уровнем зарплаты 70 602 рубля.
Далее расположились: Тыва – 73 476 рублей, Хакасия – 78 648 рублей, Кемеровская область – 81 821 рубль, Новосибирская область – 83 910 рублей, Иркутская область – 94 090 рублей. Лидером рейтинга стал Красноярский край, где жители зарабатывают в среднем 101 831 рубль.
10:47:14 08-10-2025
Чего же удивляться,что квалифицированные кадры бегут.Остаются неучи и криворукие.
11:16:11 08-10-2025
гость (10:47:14 08-10-2025) Чего же удивляться,что квалифицированные кадры бегут.Остаютс... Ага, сидят, комментят тут...
11:30:07 08-10-2025
Musik (11:16:11 08-10-2025) Ага, сидят, комментят тут... ... И сколько платят за коменты?
11:48:32 08-10-2025
Гость (11:30:07 08-10-2025) И сколько платят за коменты?... в фбк задай вопрос
11:13:39 08-10-2025
Все бы удивились,если бы было по другому.А так-всё как должно и быть.Если высасывать отсюда всё и не давать сюда ничего ,то чего ожидать?
13:57:30 08-10-2025
Правильно сделал, что детей отправил в другие города учиться, нечего им здесь по окончанию учеты за 3 копейки вкалывать.
15:10:18 08-10-2025
Ох уж эти средние з.п. Как в анекдоте. Один ест мясо, другой капусту. А в среднем -все едят голубцы...
16:00:49 08-10-2025
Еще бы из этих подсчетов исключить зарплаты чиновников и всякого начальства, оклады которых могут превышать зарплату работников минимум в восемь раз (и это только официально), то место наше будет вообще далеко за пределами рейтинга, где-нибудь во второй десятке со знаком минус. Ибо вакансии, как ни глянешь, от 20 до 32 тысяч до вычета налогов, а средние зарплаты почему-то в два раза больше. Прямо парадокс!